LLADRO リヤドロ カタツムリとアヒルの親子たち Lladro How do you do? 1439 フィギュリン 西洋陶磁 置物 極美品!B1326B

カタツムリとアヒル達 How do you do? 1439

大変人気の作品です。

割れや欠け、花びらの欠損は無いと思います。

写真をご参照ください。

カタツムリや子アヒルやふんだんに飾られた紫陽花の花など本当に丁寧に作り込まれており見事な作品です。

元箱はございませんが、状態はとても良いです。

しっかり梱包して送料込みで発送いたします。

商品の情報 ブランド リヤドロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

