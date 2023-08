アンディフィーテッド × ナイキ エアフォース 1 ロー "ダンク VS エアフォース 1 パック" コートブルー/ホワイト-ゴールドトーン(DM8462-400)

エアフォース1のアンディーコラボモデルの国内正規品です。型番はDM8462-400、現在は新規流通していないモデルのようです。

クロコダイルパターンのブルーのオーバーレイと、イエローのメッシュ素材でアンダーレイを構成。スウッシュとサイドパネルはアウトサイドとインサイドで反転した配色となっております。

サイズは28cmで、着用回数は2回の試着程度の美品(ブラシで清掃済)です。埃などがつかないよう包んで保存しています。

詳しい状態は写真にてご確認ください。元箱と黒タグ、包装紙、元々付いていたシルバーデュプレ2個をそのままの状態で付属します。

発送は宅配便を予定しています。詳細は、写真と商品説明をご確認ください。

なお、値下げ待ちや購入意志がない『いいね』はお控えください。そういった『いいね』が増えてきた場合、出品を取り下げるか値段を上げていく可能性がございますのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

