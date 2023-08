最新の激安 us army ecwcs Gore-Tex SーL デザートカモ　美品 マウンテンパーカー

ご覧いただきありがとうございます。

ecwcs Gore-Tex ゴアテックスパーカ

デザート

tilak evolution jacket

サイズ SーL レアサイズなスモールロング

と言っても長さは170センチ着用でおよそバックポケットが隠れる程度です。

身幅 約57

着丈 約77

年代を考えてもかなり状態は良好かと思います。

数回着用のみでタグの状態の通りまだまだ全体的にハリがあります。

一体型フードで周りスナップがつかない前期の物で、ゴアテックス表記シームテープのモデルです。剥がれはなく防水もしっかりしています。

ダブルジップのトップ・ドローコード・パウダーガード・フードのコードも付属パーツが揃っています。

フード···フードあり(取外し不可)

春、夏、秋、冬

古着・ヴィンテージ にご理解のある方

どうぞよろしくお願いします。

スナップT

R1 R2 R3

マースピアル

シンチラ フリース

ベビーレトロ

クラシックレトロカーディガン

レトロX

ストームジャケット

インファーノ

グリセード

スーパーアルパイン

スーパープルマ

トーレ

トレントシェル

ダスパーカー

リキッドスカイ

ストームジャケット

ゴアテックス

ノースフェイス

パタゴニア

モーマット

ムーンストーン

l.l.bean

エディーバウアー

REI

シエラデザイン

ペンドルトン

などお好きな方へ…よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アナトミカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

