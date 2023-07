クリスチャン ディオールのショルダーバッグになります。

やや使用感がございます。

スレ、キズや汚れがございます。

ファスナーの両端や、横面の両端に汚れ(変色)が見られます。

内部は比較的に綺麗です。

使用に差し支える様なダメージはありません。

商品ランク

N : 新品新品、未開封の商品です。

S : 未使用品使用はしてませんが、開封済みの商品です。

A : 中古Aランク非常に良い状態で、ほとんど使用感のない状態です。

AB : 中古ABランクA品に近いのですが、使用感による小傷・汚れが多少ある商品です。

B : 中古Bランク程度の良い中古品

BC : 中古BCランク完全に使用感のある中古品で、あて傷、小傷や汚れが目立つ商品です。

C : 中古Cランク状態はかなり使い込んであり、かなり良くない状態です。

J : ジャンク故障の状況。完全に修理が必要な状態をいいます。

【商品詳細】

■商品ランク B~BCランク

■ブランド Christian Dior

■備考 「MADE IN ITALY」

■状態 USED

■サイズ 約:H約30cm x W約36cm x D約9cm

■付属品 なし

以前、表参道店で購入しました。

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 やや傷や汚れあり

