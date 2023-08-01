特価商品 adidas yeezy slide 28.5cm サンダル

商品名：YEEZY SLIDE
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商品型番：ID4133
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カラー：AZURE
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状態：新品未使用
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サイズ：28.5cm
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商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|アディダスオリジナルス
|商品の状態
|新品、未使用
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商品名：YEEZY SLIDE商品型番：ID4133カラー：AZURE状態：新品未使用 サイズ：28.5cmオンラインにて購入発送はすぐにできます！よろしくお願いします。
商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|アディダスオリジナルス
|商品の状態
|新品、未使用