【史上最も激安】 美品 330N9テ アシーナニューヨーク リボン メーガンキャップ 麦わら帽子

☆即購入可能!

・土日の発送はお休みしています。

・金曜日に購入された場合、時間帯によっては月曜日の発送になります。

・【専用ページ、取り置き、匿名配送】は対応しておりません。

【商品名】

Athena New York/アシーナニューヨーク

メーガンキャップ

【商品詳細】

・品番............SH-58593

・カラー.........リボン:茶系

・サイズ.........約 頭まわり:57㎝

ツバ:10cm

【商品状態】

あまり使用していない美品ですが、よくみるとリボンに光の加減でシミのようなものが見えます。(写真5枚目)

お使い頂く際、あまり気にならない程度の汚れだとは思いますが、神経質の方はご注意下さい。

★出品の際にキズ汚れ等チェックしておりますが、見落としがある場合がございます。

また、素人保管の中古品になりますので、ご理解の上ご購入をよろしくお願い致します。

ニコルキャップ

麦わらキャップ

アッシーナ

出品日:2023年5月10日

商品の情報 ブランド アシーナニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

