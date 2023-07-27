直送商品 土日限定最終値下げ 60's パジャマシャツ Vintage sears シャツ

こちらはSears シアーズのvintageパジャマシャツになります。
supreme×undercover red plaid
全体の色合い、そして襟、袖部分の色合いのマッチングが好きすぎて購入しましたが、一度も着ていないため出品します。
kujaku 薊シャツ
MHL シャツ
素材はポリエステル50パーコットン50パーになっています。
ヒステリックグラマー VAMPIRELLA/DAYBREAK柄 アロハシャツ
真夏でも着ていけるぐらい薄いのでこれから時期にどうぞ！
BACKLASH（バックラッシュ） ピッグパンチングレザーシャツ 表示サイズXS
AlohaBlossom
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菅田将暉着用 RRL ダブルアールエル ラルフローレン チェック シャツ S
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パタゴニア オープンシャツ アロハシャツ Sサイズ JOYP 新品未使用
＊東洋 SUN SURF レーヨン トラ 竹林 レーヨン 和柄 アロハシャツ S
肩幅約46
50’s ビンテージ GROSDALE オープンカラー レーヨンシャツ
身幅約57
threeface スリーフェイス オンブレチェックシャツ ムラジュン 村上淳
着丈約67
10's 20’s フランス リネン スモック
Engineered Garments シャツ
他に出品しているシャツ サマーニット ポロニットはこちら #072シャツ
GANRYU 半袖シャツ 幾何学模様 ブルー
GAKKIN×BUDSPOOL/ORIGINAL L/S SHIRT
リーバイス
カットオフシャイニーリーフジャガードプライムオーバーレギュラーシャツ
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【美品】エトロ（ETRO）定価63,000円 長袖シャツ メンズ 43 XL
Donegal
SOPH FCRBチェックネルシャツ Mサイズ F.C Real Bristol
カートコバーン
Walse bonner カーゴパンツ
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2022Paul Smithコレクション ツイルストラプバンドカラー 未使用
スカジャン
neighborhood WILBURYS ノーカラーシャツ ネイバーフッド
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sasquatchfabrix 19aw フラワーパターンフリンジシャツ
スーベニアジャケット
50’s レーヨンシャツ golden needle
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ローター
LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン フェザーシャツ 42
ダブルアールエル
レーヨン オンブレチェックシャツ イエロー
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エスデイズ SDW741W18 31 チェック シャツ 長袖 Sサイズ
ロカビリー
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サンサーフ
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トウヨウエンタープライズ
23SS COMOLI コットンジャージ コモリシャツ ネイビー 試着のみ 1
スタイルアイズ
【美品】south2west8 シャツ
アットラスト
【新品未使用タグ付き】ポロラルフローレン 開襟 アロハシャツ 半袖 花柄 L.
ベラフォンテ
ワコマリア レオパードシャツ
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LEEP トレーニング器具 非売品
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Julien David シャツ 未使用
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囚人服 good enough
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【天国東京殺人音楽】ワコマリア☆浮世絵 半袖シャツ ベースボールシャツ
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トイズマッコイ
Y's BANG ON ブラウス
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タグ付 新品 FACETASM ZIPPER SHIRTS ジッパーシャツ
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ヴィンテージ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
新品90's ユーロ製品 GOLO チロルシャツ リネン100 ビンテージ
【美品】半袖シャツとパレオのセット パタゴニア メンズＬ
こちらはSears シアーズのvintageパジャマシャツになります。全体の色合い、そして襟、袖部分の色合いのマッチングが好きすぎて購入しましたが、一度も着ていないため出品します。素材はポリエステル50パーコットン50パーになっています。真夏でも着ていけるぐらい薄いのでこれから時期にどうぞ！何かあれば連絡してください同時購入したい方は連絡してください肩幅約46身幅約57着丈約67他に出品しているシャツ サマーニット ポロニットはこちら #072シャツリーバイスjantzenDonegalカートコバーンwales bonnerスカジャンsullenスーベニアジャケットテーラートウヨウドライボーンズローターダブルアールエルロードランナーロカビリーサンサーフトウヨウエンタープライズスタイルアイズアットラストベラフォンテグルービンハイgroovin highウエアハウスリーバイス706unionリアルマッコイズトイズマッコイダブルワークスデラックスウエアバズリクソンズウエス UESシュガーケーンジェラードフルカウントピンクドラゴンバーンズフラットヘッドウエストライドBUCO ブコフリーホイラーズ東洋エンタープライズテーラ東洋トウヨウエンタープライズSOFTMACHINEソフトマシーンペニーズradiallラディアルGLADHAND グラッドハンド weirdoウィアードギャングスタービルキャリーワコマリア schott garciaガルシア TENDERLOIN テンダーロイン corefighter コアファイター イブサンローランfuct ファクト CALEEcootieタウンクラフトVAN HEUSENKenningtonjcpennyエルエルビーンl.l.beanマックレガーhbarcsearscampusbrentピルグリム70s60s50s40sビンテージヴィンテージ アメカジヒッピーvintage
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