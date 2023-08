直送商品 土日限定最終値下げ 60's パジャマシャツ Vintage sears シャツ

こちらはSears シアーズのvintageパジャマシャツになります。

supreme×undercover red plaid

全体の色合い、そして襟、袖部分の色合いのマッチングが好きすぎて購入しましたが、一度も着ていないため出品します。

kujaku 薊シャツ



MHL シャツ

素材はポリエステル50パーコットン50パーになっています。

ヒステリックグラマー VAMPIRELLA/DAYBREAK柄 アロハシャツ

真夏でも着ていけるぐらい薄いのでこれから時期にどうぞ!

BACKLASH(バックラッシュ) ピッグパンチングレザーシャツ 表示サイズXS



AlohaBlossom

何かあれば連絡してください

菅田将暉着用 RRL ダブルアールエル ラルフローレン チェック シャツ S

同時購入したい方は連絡してください

パタゴニア オープンシャツ アロハシャツ Sサイズ JOYP 新品未使用



*東洋 SUN SURF レーヨン トラ 竹林 レーヨン 和柄 アロハシャツ S

肩幅約46

50’s ビンテージ GROSDALE オープンカラー レーヨンシャツ

身幅約57

threeface スリーフェイス オンブレチェックシャツ ムラジュン 村上淳

着丈約67

10's 20’s フランス リネン スモック



Engineered Garments シャツ

他に出品しているシャツ サマーニット ポロニットはこちら #072シャツ

GANRYU 半袖シャツ 幾何学模様 ブルー



GAKKIN×BUDSPOOL/ORIGINAL L/S SHIRT

リーバイス

カットオフシャイニーリーフジャガードプライムオーバーレギュラーシャツ

jantzen

【美品】エトロ(ETRO)定価63,000円 長袖シャツ メンズ 43 XL

Donegal

SOPH FCRBチェックネルシャツ Mサイズ F.C Real Bristol

カートコバーン

Walse bonner カーゴパンツ

wales bonner

2022Paul Smithコレクション ツイルストラプバンドカラー 未使用

スカジャン

neighborhood WILBURYS ノーカラーシャツ ネイバーフッド

sullen

sasquatchfabrix 19aw フラワーパターンフリンジシャツ

スーベニアジャケット

50’s レーヨンシャツ golden needle

テーラートウヨウ

seya シャツ inside my glassdoors 別注

ドライボーンズ

Supreme 18ss world famous rayon shirt

ローター

LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン フェザーシャツ 42

ダブルアールエル

レーヨン オンブレチェックシャツ イエロー

ロードランナー

エスデイズ SDW741W18 31 チェック シャツ 長袖 Sサイズ

ロカビリー

【希少】ユニバーサルスタジオ ベースボールシャツ ヴィンテージ USA制

サンサーフ

YAECA コンフォートシャツ

トウヨウエンタープライズ

23SS COMOLI コットンジャージ コモリシャツ ネイビー 試着のみ 1

スタイルアイズ

【美品】south2west8 シャツ

アットラスト

【新品未使用タグ付き】ポロラルフローレン 開襟 アロハシャツ 半袖 花柄 L.

ベラフォンテ

ワコマリア レオパードシャツ

グルービンハイ

LEEP トレーニング器具 非売品

groovin high

Julien David シャツ 未使用

ウエアハウス

囚人服 good enough

リーバイス

90s Ralph Lauren the big oxford ストライプ

706union

【天国東京殺人音楽】ワコマリア☆浮世絵 半袖シャツ ベースボールシャツ

リアルマッコイズ

【状態良好】ジョンローレンスサリバン ミリタリーシャツ

トイズマッコイ

Y's BANG ON ブラウス

ダブルワークス

Supreme Oxford S/S Shirt 半袖

デラックスウエア

atelier Blue bottle Neo WOOL SHIRTS-Lite

バズリクソンズ

40 ラグアンドボーン rag&bone 花柄 シャツ トップス カットソー

ウエス UES

タグ付 新品 FACETASM ZIPPER SHIRTS ジッパーシャツ

シュガーケーン

【美品】 GUCCI 長袖シャツ タイガー 刺繍 ライトブルー 38 イタリア製

ジェラード

ヴェルサーチ VERSACE メンズ シャツ カジュアルシャツ トップス

フルカウント

BALENCIAGA 21SS SACRE COEUR XL SHIRT

ピンクドラゴン

Stripes for creative SFC MILITARY SHIRT

バーンズ

新品未使用 CALTOP キャルトップ 長袖チェックシャツ ネイビーアイボリーM

フラットヘッド

ラッドミュージシャン オープンカラーシャツ フェザー柄 42 スーパービッグ

ウエストライド

YUKI HASHIMOTO | HOWDAY EXCLUSIVE SHIRTS

BUCO ブコ

サタデーズ Saturdays Surf nyc シャツ 4枚セット

フリーホイラーズ

【海外限定】ステューシー ワンポイント刺繍ロゴ リネンオープンカラーシャツ L

東洋エンタープライズ

90s old stussy 半袖シャツ デッドストック チェックシャツ

テーラ東洋

OUR LEGACY シルクシャツ

トウヨウエンタープライズ

ポロラルフローレン 半袖ブルーギンガムチェックシャツ

SOFTMACHINE

【極美品】Cruciani クルチアーニ コットンニットカッタウェイシャツ 44

ソフトマシーン

90'sKENZOケンゾーオープンカラーシャツメンズ半袖ホワイトボーダーtシャツ

ペニーズ

【最終値下げ】Yohji Yamamoto S'YTEスタンドカラーロングシャツ

radiall

corduroy shirt 90s vintage シャツ ヴィンテージ

ラディアル

【希少XLサイズ】ステューシー☆刺繍ワッペン付き半袖ジップシャツジャケット

GLADHAND

新品 ナンガ NANGA 半袖シャツ ナイロンタッサー シャツ L ブラック 黒

グラッドハンド

40〜50s hbarc ウエスタンシャツ レーヨン

weirdo

【刺繍】東洋 スヌーピー スカシャツ M◆古着アロハビンテージスカジャンアラスカ

ウィアード

RRL ウエスタンシャツ ネイティブ柄

ギャングスタービル

TENBOX 10匣 テンボックス 半袖シャツ

キャリー

ラルフ オープンカラー シャツ xxl AH ssz

ワコマリア

Jean Paul Gaultier ジャンポールゴルチェ ジャケット

schott

ladmusician 青薔薇 花柄 シャツ サイズ44

garcia

dior homme ロゴスパンコールドレスシャツ 2019ss キムジョーンズ

ガルシア

最終値下げ!ドリスヴァンノッテン シャツ

TENDERLOIN

【最高コラボ】シュプリーム☆ジュンヤワタナベ お洒落シャツ 入手困難 即完売品

テンダーロイン

★5着まとめ★ブラックレーベルクレストブリッジ&バーバリーブラックレーベル

corefighter

SSZ / NEIL SHIRTS Mサイズ

コアファイター

unfil クルタシャツ

イブサンローラン

BEAMS SSZ 21aw balloon shirts black M

fuct

463美品 セオリー KELSO/TREVOR/GRAHAM 上下 セットアップ

ファクト

【タグ付き未使用】RRL チェッカーフラッグ パッチワーク オープンカラーシャツ

CALEE

MAISON MARGIELA DÉCORTIQUÉ オックスフォード シャツ

cootie

muta⭐︎ムータ半袖モックネックシャツ

タウンクラフト

JILSANDER シャツ

VAN HEUSEN

stein シュタイン OVERSIZED WIND SHIRT

Kennington

【LAD MUSICIAN】ラッドミュージシャン 総柄シャツ 日本製 X1930

jcpenny

AURALEE SUPER LIGHT WOOL SHIRTS BLACK 5

エルエルビーン

orglory ハミングバードアロハシャツ

l.l.bean

早い者勝ち エアジョーダン×トラヴィススコット コラボ商品 国内希少XL

マックレガー

STUSSYデニムシャツ 刺繍 ボタンダウン インディゴ 襟裏チェック XL

hbarc

在原みゆき DAIWA PIER39 オープンカラーシャツ チェック

sears

激レア 大人気 ブラックレーベル CBチェック オープンカラー 半袖

campus

新品タグ付き ジルサンダー長袖シャツロングJILSANDER

brent

yasu着型系 難ありifsixwasnineタキシードボレロシャツ パイレーツ

ピルグリム

arrow オンブレ シャツ 60s

70s

Supreme 18AW Dragon Rayon Shirt

60s

【希少 22ss】キャプテンサンシャイン シャツジャケット 36 ブラック ML

50s

LUNA MATTINO ルナマティーノ 総柄 長袖シャツ S 日本製

40s

超レア Los Angeles レイカーズ ナイキ ゲームシャツ

ビンテージ

【匿名配送】COMOLI コモリ バンドカラーシャツ

ヴィンテージ

新品wacko ワコマリア アロハ スケルトン シャツM

アメカジ

バーバリーブラックレーベル ノバストライプ 長袖ボタンダウンシャツ 2 白

ヒッピー

Porter Classic アロハシャツ

vintage

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

こちらはSears シアーズのvintageパジャマシャツになります。全体の色合い、そして襟、袖部分の色合いのマッチングが好きすぎて購入しましたが、一度も着ていないため出品します。素材はポリエステル50パーコットン50パーになっています。真夏でも着ていけるぐらい薄いのでこれから時期にどうぞ!何かあれば連絡してください同時購入したい方は連絡してください肩幅約46身幅約57着丈約67他に出品しているシャツ サマーニット ポロニットはこちら #072シャツリーバイスjantzenDonegalカートコバーンwales bonnerスカジャンsullenスーベニアジャケットテーラートウヨウドライボーンズローターダブルアールエルロードランナーロカビリーサンサーフトウヨウエンタープライズスタイルアイズアットラストベラフォンテグルービンハイgroovin highウエアハウスリーバイス706unionリアルマッコイズトイズマッコイダブルワークスデラックスウエアバズリクソンズウエス UESシュガーケーンジェラードフルカウントピンクドラゴンバーンズフラットヘッドウエストライドBUCO ブコフリーホイラーズ東洋エンタープライズテーラ東洋トウヨウエンタープライズSOFTMACHINEソフトマシーンペニーズradiallラディアルGLADHAND グラッドハンド weirdoウィアードギャングスタービルキャリーワコマリア schott garciaガルシア TENDERLOIN テンダーロイン corefighter コアファイター イブサンローランfuct ファクト CALEEcootieタウンクラフトVAN HEUSENKenningtonjcpennyエルエルビーンl.l.beanマックレガーhbarcsearscampusbrentピルグリム70s60s50s40sビンテージヴィンテージ アメカジヒッピーvintage

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ASKYY アスキー アロハ シャツ新品90's ユーロ製品 GOLO チロルシャツ リネン100 ビンテージ【美品】半袖シャツとパレオのセット パタゴニア メンズL