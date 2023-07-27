お知らせ ログイン 会員登録 出品
直送商品 土日限定最終値下げ 60's パジャマシャツ Vintage sears シャツ

商品の説明

こちらはSears シアーズのvintageパジャマシャツになります。
supreme×undercover red plaid
全体の色合い、そして襟、袖部分の色合いのマッチングが好きすぎて購入しましたが、一度も着ていないため出品します。
kujaku 薊シャツ

MHL シャツ
素材はポリエステル50パーコットン50パーになっています。
ヒステリックグラマー　VAMPIRELLA/DAYBREAK柄 アロハシャツ
真夏でも着ていけるぐらい薄いのでこれから時期にどうぞ！
BACKLASH（バックラッシュ） ピッグパンチングレザーシャツ 表示サイズXS

AlohaBlossom
何かあれば連絡してください
菅田将暉着用 RRL ダブルアールエル ラルフローレン チェック シャツ S
同時購入したい方は連絡してください
パタゴニア　オープンシャツ　アロハシャツ　 Sサイズ　JOYP 新品未使用

＊東洋 SUN SURF レーヨン トラ 竹林 レーヨン 和柄 アロハシャツ S
肩幅約46
50’s ビンテージ　GROSDALE オープンカラー レーヨンシャツ
身幅約57
threeface スリーフェイス オンブレチェックシャツ ムラジュン 村上淳
着丈約67
10's 20’s フランス リネン スモック

Engineered Garments シャツ
他に出品しているシャツ　サマーニット　ポロニットはこちら　#072シャツ
GANRYU　半袖シャツ　幾何学模様　ブルー

GAKKIN×BUDSPOOL/ORIGINAL L/S SHIRT
リーバイス
カットオフシャイニーリーフジャガードプライムオーバーレギュラーシャツ
jantzen
【美品】エトロ（ETRO）定価63,000円 長袖シャツ メンズ 43 XL
Donegal
SOPH FCRBチェックネルシャツ Mサイズ F.C Real Bristol
カートコバーン
Walse bonner カーゴパンツ
wales bonner
2022Paul Smithコレクション　ツイルストラプバンドカラー　未使用
スカジャン
neighborhood WILBURYS ノーカラーシャツ　ネイバーフッド
sullen
sasquatchfabrix 19aw フラワーパターンフリンジシャツ
スーベニアジャケット
50’s レーヨンシャツ　golden needle
テーラートウヨウ
seya シャツ　inside my glassdoors 別注
ドライボーンズ
Supreme 18ss world famous rayon shirt
ローター
LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン フェザーシャツ 42
ダブルアールエル
レーヨン　オンブレチェックシャツ　イエロー
ロードランナー
エスデイズ SDW741W18 31 チェック シャツ 長袖 Sサイズ
ロカビリー
【希少】ユニバーサルスタジオ ベースボールシャツ ヴィンテージ USA制
サンサーフ
YAECA コンフォートシャツ
トウヨウエンタープライズ
23SS COMOLI コットンジャージ コモリシャツ　ネイビー　試着のみ　1
スタイルアイズ
【美品】south2west8 シャツ
アットラスト
【新品未使用タグ付き】ポロラルフローレン　開襟　アロハシャツ　半袖　花柄　L.
ベラフォンテ
ワコマリア レオパードシャツ
グルービンハイ
LEEP トレーニング器具　非売品
groovin high
Julien David シャツ　未使用
ウエアハウス
囚人服　good enough
リーバイス
90s Ralph Lauren the big oxford ストライプ
706union
【天国東京殺人音楽】ワコマリア☆浮世絵 半袖シャツ ベースボールシャツ
リアルマッコイズ
【状態良好】ジョンローレンスサリバン ミリタリーシャツ
トイズマッコイ
Y's BANG ON ブラウス
ダブルワークス
Supreme Oxford S/S Shirt 半袖
デラックスウエア
atelier Blue bottle Neo WOOL SHIRTS-Lite
バズリクソンズ
40 ラグアンドボーン rag&bone 花柄 シャツ トップス カットソー
ウエス　UES
タグ付 新品 FACETASM ZIPPER SHIRTS ジッパーシャツ
シュガーケーン
【美品】 GUCCI 長袖シャツ タイガー 刺繍 ライトブルー 38 イタリア製
ジェラード
ヴェルサーチ VERSACE メンズ シャツ カジュアルシャツ トップス
フルカウント
BALENCIAGA 21SS SACRE COEUR XL SHIRT
ピンクドラゴン
Stripes for creative SFC MILITARY SHIRT
バーンズ
新品未使用 CALTOP キャルトップ 長袖チェックシャツ ネイビーアイボリーM
フラットヘッド
ラッドミュージシャン オープンカラーシャツ　フェザー柄　42 スーパービッグ
ウエストライド
YUKI HASHIMOTO | HOWDAY EXCLUSIVE SHIRTS
BUCO　ブコ
サタデーズ　Saturdays Surf nyc シャツ　4枚セット
フリーホイラーズ
【海外限定】ステューシー　ワンポイント刺繍ロゴ　リネンオープンカラーシャツ L
東洋エンタープライズ
90s old stussy 半袖シャツ　デッドストック　チェックシャツ
テーラ東洋
OUR LEGACY シルクシャツ
トウヨウエンタープライズ
ポロラルフローレン　半袖ブルーギンガムチェックシャツ
SOFTMACHINE
【極美品】Cruciani クルチアーニ コットンニットカッタウェイシャツ 44
ソフトマシーン
90'sKENZOケンゾーオープンカラーシャツメンズ半袖ホワイトボーダーtシャツ
ペニーズ
【最終値下げ】Yohji Yamamoto S'YTEスタンドカラーロングシャツ
radiall
corduroy shirt 90s vintage シャツ ヴィンテージ
ラディアル
【希少XLサイズ】ステューシー☆刺繍ワッペン付き半袖ジップシャツジャケット
GLADHAND
新品　ナンガ　NANGA 半袖シャツ ナイロンタッサー シャツ　L ブラック　黒
グラッドハンド
40〜50s hbarc ウエスタンシャツ レーヨン
weirdo
【刺繍】東洋　スヌーピー　スカシャツ　M◆古着アロハビンテージスカジャンアラスカ
ウィアード
RRL ウエスタンシャツ　ネイティブ柄
ギャングスタービル
TENBOX 10匣 テンボックス 半袖シャツ
キャリー
ラルフ オープンカラー　シャツ　xxl AH ssz
ワコマリア
Jean Paul Gaultier ジャンポールゴルチェ ジャケット
schott
ladmusician 青薔薇　花柄　シャツ　サイズ44
garcia
dior homme ロゴスパンコールドレスシャツ 2019ss キムジョーンズ
ガルシア
最終値下げ！ドリスヴァンノッテン　シャツ
TENDERLOIN
【最高コラボ】シュプリーム☆ジュンヤワタナベ　お洒落シャツ　入手困難　即完売品
テンダーロイン
★5着まとめ★ブラックレーベルクレストブリッジ&バーバリーブラックレーベル
corefighter
SSZ / NEIL SHIRTS Mサイズ
コアファイター
unfil クルタシャツ
イブサンローラン
BEAMS SSZ 21aw balloon shirts black M
fuct
463美品　セオリー　KELSO/TREVOR/GRAHAM　上下　セットアップ
ファクト
【タグ付き未使用】RRL チェッカーフラッグ パッチワーク オープンカラーシャツ
CALEE
MAISON MARGIELA DÉCORTIQUÉ オックスフォード シャツ
cootie
muta⭐︎ムータ半袖モックネックシャツ
タウンクラフト
JILSANDER シャツ
VAN HEUSEN
stein シュタイン OVERSIZED WIND SHIRT
Kennington
【LAD MUSICIAN】ラッドミュージシャン 総柄シャツ　日本製 X1930
jcpenny
AURALEE SUPER LIGHT WOOL SHIRTS BLACK 5
エルエルビーン
orglory ハミングバードアロハシャツ
l.l.bean
早い者勝ち　エアジョーダン×トラヴィススコット　コラボ商品　国内希少XL
マックレガー
STUSSYデニムシャツ 刺繍 ボタンダウン インディゴ 襟裏チェック XL
hbarc
在原みゆき　DAIWA PIER39 オープンカラーシャツ　チェック
sears
激レア 大人気 ブラックレーベル CBチェック オープンカラー 半袖
campus
新品タグ付き　ジルサンダー長袖シャツロングJILSANDER
brent
yasu着型系 難ありifsixwasnineタキシードボレロシャツ　パイレーツ
ピルグリム
arrow オンブレ シャツ 60s
70s
Supreme 18AW Dragon Rayon Shirt
60s
【希少 22ss】キャプテンサンシャイン シャツジャケット 36 ブラック ML
50s
LUNA MATTINO ルナマティーノ 総柄 長袖シャツ S 日本製
40s
超レア Los Angeles レイカーズ ナイキ ゲームシャツ
ビンテージ
【匿名配送】COMOLI コモリ　バンドカラーシャツ
ヴィンテージ
新品wacko ワコマリア　アロハ スケルトン　シャツM
アメカジ
バーバリーブラックレーベル ノバストライプ 長袖ボタンダウンシャツ 2 白
ヒッピー
Porter Classic アロハシャツ
vintage

ASKYY アスキー　アロハ　シャツ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

新品90's ユーロ製品 GOLO チロルシャツ リネン100 ビンテージ

【美品】半袖シャツとパレオのセット　パタゴニア　メンズＬ
こちらはSears シアーズのvintageパジャマシャツになります。全体の色合い、そして襟、袖部分の色合いのマッチングが好きすぎて購入しましたが、一度も着ていないため出品します。素材はポリエステル50パーコットン50パーになっています。真夏でも着ていけるぐらい薄いのでこれから時期にどうぞ！何かあれば連絡してください同時購入したい方は連絡してください肩幅約46身幅約57着丈約67他に出品しているシャツ　サマーニット　ポロニットはこちら　#072シャツリーバイスjantzenDonegalカートコバーンwales bonnerスカジャンsullenスーベニアジャケットテーラートウヨウドライボーンズローターダブルアールエルロードランナーロカビリーサンサーフトウヨウエンタープライズスタイルアイズアットラストベラフォンテグルービンハイgroovin highウエアハウスリーバイス706unionリアルマッコイズトイズマッコイダブルワークスデラックスウエアバズリクソンズウエス　UESシュガーケーンジェラードフルカウントピンクドラゴンバーンズフラットヘッドウエストライドBUCO　ブコフリーホイラーズ東洋エンタープライズテーラ東洋トウヨウエンタープライズSOFTMACHINEソフトマシーンペニーズradiallラディアルGLADHAND グラッドハンド weirdoウィアードギャングスタービルキャリーワコマリア schott garciaガルシア TENDERLOIN テンダーロイン corefighter コアファイター イブサンローランfuct ファクト CALEEcootieタウンクラフトVAN HEUSENKenningtonjcpennyエルエルビーンl.l.beanマックレガーhbarcsearscampusbrentピルグリム70s60s50s40sビンテージヴィンテージ アメカジヒッピーvintage

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

直送商品 土日限定最終値下げ 60's パジャマシャツ Vintage sears シャツ

49分钟前

直送商品 土日限定最終値下げ 60's パジャマシャツ Vintage sears シャツ

¥17,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
1
11
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

51d3db2a

 1886

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (11)

51d3db2a
直送商品 土日限定最終値下げ 60's パジャマシャツ Vintage sears シャツ 直送商品 土日限定最終値下げ 60's パジャマシャツ Vintage sears シャツ

楽天市場】60s ビンテージ ☆ シアーズ 総柄 ストライプ コットン 長袖

楽天市場】60s ビンテージ ☆ シアーズ 総柄 ストライプ コットン 長袖


60's Sears-CHARMODE ドット柄 パジャマシャツ セットアップ 表記(40

60's Sears-CHARMODE ドット柄 パジャマシャツ セットアップ 表記(40


50s ビンテージ Sears CHARMODE シアーズ ワイド ストライプ オープン

50s ビンテージ Sears CHARMODE シアーズ ワイド ストライプ オープン


50s ビンテージ Sears CHARMODE シアーズ ワイド ストライプ オープン

50s ビンテージ Sears CHARMODE シアーズ ワイド ストライプ オープン


60's Sears-CHARMODE ドット柄 パジャマシャツ セットアップ 表記(40

60's Sears-CHARMODE ドット柄 パジャマシャツ セットアップ 表記(40


最大12%OFFクーポン最大12%OFFクーポンsears Vintage パジャマシャツ

最大12%OFFクーポン最大12%OFFクーポンsears Vintage パジャマシャツ


80's SEARS ROEBUCK デッドストック プリントネル パジャマシャツ:沖縄

80's SEARS ROEBUCK デッドストック プリントネル パジャマシャツ:沖縄

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 直送商品 土日限定最終値下げ 60's パジャマシャツ Vintage sears シャツ
© www.inba.net, Inc.