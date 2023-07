商品名 ビンテージ THREE 6 MAFIA STAY FLY Tシャツ

サイズ XL

身幅66センチ

着丈83センチ

肩幅61センチ

袖丈25センチ

カラー ブラック

状態 デッドストック !

着用の問題あるダメージはございません!

その他 なかなか見つからないビンテージ、THREE 6 MAFIAのアルバムSTAY FLY Tシャツ!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

