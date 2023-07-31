うのにもお得な ９金 【Vintage】シグネットリング ゴールド 1986年 2.1g リング

９金のシグネットリングです。

Tomwood mini signet oval gold ring 46



70s DEE BEE社製U.S.NAVY STERLING リング 19号

日本では見かける機会があまりない、金の純度が37.5％のゴールドです。

ロンワンズ スパロウリング

この9金は英国王室が古くから採用しており、「ロイヤルゴールド」として今でも主流となっています。

ワコマリア リング size9 美中古



高級品！ TENDERLOIN ダラー リング 8K ゴールド ダイヤモンド 金

サイズ表記：ー

(美品)クロムハーツ フレアニーシングルリング 22号

サイズ実寸：14.5 / 2.1（号数 / 重量）

DIOR Lサイズ

状態：若干の使用感はございますが、全体的に見て状態は良好です。

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色：ゴールド

イエローゴールドリング 10k アヴァランチ マイアミ

素材：375 / 9ct

ZK02 k18 ウェーブ リング ／ 指輪 18金 華奢 リング 細 大きい

生産国：MADE IN UK

グランド・バーグ アンプラント リング Q9108A ルイヴィトン

年代：1986年

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

９金のシグネットリングです。日本では見かける機会があまりない、金の純度が37.5％のゴールドです。この9金は英国王室が古くから採用しており、「ロイヤルゴールド」として今でも主流となっています。サイズ表記：ーサイズ実寸：14.5 / 2.1（号数 / 重量）状態：若干の使用感はございますが、全体的に見て状態は良好です。色：ゴールド素材：375 / 9ct生産国：MADE IN UK年代：1986年

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

OURA RING heritage black US9 gen3TOMWOOD Cushion Satin 56 トムウッド リング シルバー