女性が喜ぶ♪ yamamoto yohji costume'd ステンカラーコート homme ステンカラーコート

ヨウジヤマモト コスチュームドオムのステンカラーコートです。

表地は光沢のあるポリエステル100%

裏地はキュプラになります。

春秋用の軽い素材となっております。

傷もなくとても状態がいいです。

【サイズ】

3

着丈:約104cm

肩幅:約48cm

身幅:約60cm

袖丈:約62cm

着用感の少ない美品です。

#ヨウジ#ヨウジヤマモト#yohjiyamamoto#モード#ステンカラーコート#コムデギャルソン#wildside#y's#groundY#GY

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 未使用に近い

ヨウジヤマモト コスチュームドオムのステンカラーコートです。表地は光沢のあるポリエステル100%裏地はキュプラになります。春秋用の軽い素材となっております。傷もなくとても状態がいいです。【サイズ】3着丈:約104cm肩幅:約48cm身幅:約60cm袖丈:約62cm着用感の少ない美品です。#ヨウジ#ヨウジヤマモト#yohjiyamamoto#モード#ステンカラーコート#コムデギャルソン#wildside#y's#groundY#GY

