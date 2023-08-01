今年も話題の ピッコーネアッチェッソーリ　リュック リュック/バックパック

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商品の情報 ブランド ピッコーネアッチェッソーリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

白い部分は日常使いによる変色あり。背中側黒の部分にも日常使いによるダメージ(色スレ)あり。デザインが可愛く、丈夫で使いやすいです。中古なので、ダメージがご了承いだだける方のみご購入ください。間口25縦33 横34 底10cm素材...その他

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