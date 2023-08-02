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【破格値下げ】 Kzs様　専用 ボクサーパンツ

商品の説明

Supreme Hanes ボクサーパンツ
Kzs様　専用
新品未使用
セリーヌ　ボクサーパンツ
正規品
Mサイズ　Supreme Hanes Bandana boxer brief

【3枚セットTOOT】TOOT TSXアスリート ロングボクサー M
カラー　黒
Kzs様　専用
サイズ：M(80-85)
セリーヌ　ボクサーパンツ
素材：コットン100%
Mサイズ　Supreme Hanes Bandana boxer brief
4枚売り
【3枚セットTOOT】TOOT TSXアスリート ロングボクサー M

Kzs様　専用
Tシャツ　Lサイズ　白2枚
セリーヌ　ボクサーパンツ
　　　　　　　　　黒2枚
Mサイズ　Supreme Hanes Bandana boxer brief
サイズはMの他に、S, Lもございます。
【3枚セットTOOT】TOOT TSXアスリート ロングボクサー M
また、色は黒、白ございます。
Kzs様　専用
ご希望がありましたら、コメントにお願い致します。
セリーヌ　ボクサーパンツ
ビニール等に入れ、濡れ汚れないように発送致します。よろしくお願いします。
Mサイズ　Supreme Hanes Bandana boxer brief
#シュプリーム

【3枚セットTOOT】TOOT TSXアスリート ロングボクサー M

商品の情報

商品のサイズM
ブランドシュプリーム
商品の状態新品、未使用

Kzs様　専用

セリーヌ　ボクサーパンツ

Mサイズ　Supreme Hanes Bandana boxer brief
Supreme Hanes ボクサーパンツ新品未使用正規品カラー　黒サイズ：M(80-85)素材：コットン100%4枚売りTシャツ　Lサイズ　白2枚　　　　　　　　　黒2枚サイズはMの他に、S, Lもございます。また、色は黒、白ございます。ご希望がありましたら、コメントにお願い致します。ビニール等に入れ、濡れ汚れないように発送致します。よろしくお願いします。#シュプリーム

商品の情報

商品のサイズM
ブランドシュプリーム
商品の状態新品、未使用

【破格値下げ】 Kzs様　専用 ボクサーパンツ

41分钟前

【破格値下げ】 Kzs様　専用 ボクサーパンツ

¥24,000 ¥13,440

(税込) 送料込み
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出品者

639ae6

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コメント (17)

639ae6
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