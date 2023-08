◯一度使用しましたが、サイズ感が合わないためなくなく出品しました。サイズは27センチです。

◯非常に綺麗な商品です。

ナイキ エアジョーダン3 レトロ ティンカー ブラック セメント ゴールド

#ナイキ

#エアジョーダン3

#レトロ

#ブラック

#ブラックセメント

#ゴールド

#ティンカー

メインカラー···ブラック

人気モデル···NIKE エアジョーダン3

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

