#デペトリロ

#ペトリロ

46 44

de petrillo

ベージュ アイボリー キナリジャケット46です‼️

背抜き ダブルベンツ 本切羽 パッチポケット

定価12万円程度です。

ラルディーニ タリアトーレも良いですが、

さらにワンランク上のジャケットです(^^)

コットンリネンで張りがあり通気性もよく、

真夏も着用できる使い勝手の良い1着⭐️

写真では伝わりにくいですが、

キナリ系のカラーとコットンの生地感で

かなり雰囲気がありますし、

シルエットも綺麗なので気負わずに着用頂けます⭐️

肩幅42.5袖丈59着丈70身幅49

目立った傷汚れはありません。

ブート二エールは私物ですので付属しません。(>_<)

ISAIA/イザイア/LARDINI/ラルディーニ/BEAMSF/ビームスF/LBM/eleventy/イレブンティ/クルチアーニ/Cruciani/シビリア/SIVIGLIA/ヤコブコーエン/JACOB COHEN/インコテックス/INCOTEX/RICHARD J.BROWN /リチャードジェイブラウン /GTA/PT01/BOGLIOLI/ボリオリ/ZANONE/ザノーネ/GIANNETTO/ジャンネット/BARBA/バルバ/Finamore/フィナモレ/De Petrillo/デペトリロ/ジョンスメドレー/クルチアーニ/ザノーネ/ニット/タリアトーレ/TAGLIATORE/LBM1911

等お好きな方へ。

#イケおじ百科

#新世代ドレスマン

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···麻

アウター形···シングル

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド デペトリロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#デペトリロ#ペトリロ46 44de petrillo ベージュ アイボリー キナリジャケット46です‼️背抜き ダブルベンツ 本切羽 パッチポケット定価12万円程度です。ラルディーニ タリアトーレも良いですが、さらにワンランク上のジャケットです(^^)コットンリネンで張りがあり通気性もよく、真夏も着用できる使い勝手の良い1着⭐️写真では伝わりにくいですが、キナリ系のカラーとコットンの生地感でかなり雰囲気がありますし、シルエットも綺麗なので気負わずに着用頂けます⭐️肩幅42.5袖丈59着丈70身幅49目立った傷汚れはありません。ブート二エールは私物ですので付属しません。(>_<)ISAIA/イザイア/LARDINI/ラルディーニ/BEAMSF/ビームスF/LBM/eleventy/イレブンティ/クルチアーニ/Cruciani/シビリア/SIVIGLIA/ヤコブコーエン/JACOB COHEN/インコテックス/INCOTEX/RICHARD J.BROWN /リチャードジェイブラウン /GTA/PT01/BOGLIOLI/ボリオリ/ZANONE/ザノーネ/GIANNETTO/ジャンネット/BARBA/バルバ/Finamore/フィナモレ/De Petrillo/デペトリロ/ジョンスメドレー/クルチアーニ/ザノーネ/ニット/タリアトーレ/TAGLIATORE/LBM1911等お好きな方へ。#イケおじ百科#新世代ドレスマンカラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···麻アウター形···シングル季節感···春、夏

