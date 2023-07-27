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激安単価で 【値下げ中】D-Staq RAW ESSENTIALS デニム/ジーンズ

商品の説明

■サイズ　W30
激レア エンジーンズ ひよこブランド コラボ

ディースクエアード　デニム ジーンズ
■状態　数回着用、クローゼット保管、目立った傷や汚れなし　
Butter goods デニム　34

MASSES×M＆M DENIM WASH 32インチ
■定価　¥41,040
新品 リジット ジョーマッコイ　リアルマッコイズ 904 デニム

BLUEBORN 高畑縫製 ノベルティ リングファイル 非売品
大人気D-staqの、今では廃盤になってしまったRAW ESSENTIALS シリーズの最終段
LVC S501xx 1944年大戦モデル organic cotton仕様

Zegna スリムストレートジーンズ
上質なイタリア製の生地を使用しており、綿100ながら柔らかい生地感です。
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ダメージやペイント加工の一つ一つが細かく、通常ラインとD-staqとは明らかに違うのがお分かりいただけると思います。
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カラー···グレー

リーバイス　限定ジーンズ　立体裁断　ＷＰＬー４２３　イタリア製

商品の情報

商品のサイズM
ブランドジースターロゥ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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スタンダードカリフォルニア デニム S901 ジーンズ　パンツ　リーバイス501

DIOR HOMME クラッシュ　デニム

リーバイス　501 大戦モデル　バレンシア製　555 w30
■サイズ　W30■状態　数回着用、クローゼット保管、目立った傷や汚れなし　■定価　¥41,040大人気D-staqの、今では廃盤になってしまったRAW ESSENTIALS シリーズの最終段上質なイタリア製の生地を使用しており、綿100ながら柔らかい生地感です。ダメージやペイント加工の一つ一つが細かく、通常ラインとD-staqとは明らかに違うのがお分かりいただけると思います。カラー···グレー

商品の情報

商品のサイズM
ブランドジースターロゥ
商品の状態目立った傷や汚れなし

激安単価で 【値下げ中】D-Staq RAW ESSENTIALS デニム/ジーンズ

34分钟前

激安単価で 【値下げ中】D-Staq RAW ESSENTIALS デニム/ジーンズ

¥14,700 ¥12,495

(税込) 送料込み
9
14
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商品の情報

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出品者

32e776

 1694

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

32e776
激安単価で 【値下げ中】D-Staq RAW ESSENTIALS デニム/ジーンズ 激安単価で 【値下げ中】D-Staq RAW ESSENTIALS デニム/ジーンズ

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