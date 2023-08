高い素材 YDT-28N S.Yairi アコースティックギター ピックアップ換装 調整済 アコースティックギター

たくさんの商品の中から興味を持ってクリック/タップしていただきありがとうございます。

音楽関連の今現在使用していない商品を出品することにいたしました。

特に目立った傷や汚れは見当たりません(写真4-7枚目をご覧ください)。が中古品ですので気になる方や神経質な方はご注意ください。

もちろん動作確認済(出音に問題ございません)でございます。

アンプに接続しての動作も問題ございません。

ビビリや詰まりもございません。

付属品はフィッシュマンのピックアップ(¥29800)/グラフテックのブリッジピン(¥2700)/セミハードケース(¥10000)/アコギ用のスタンド(¥1500)になります(10枚目の写真をご覧ください。お写真に載っているものが全てでございます)。付属品だけでも約¥40000以上します(サウンドハウス調べ)。

購入は石橋楽器名古屋栄店で2014年9月に中古で¥45000ほどで購入したものでほとんど使用することなく自宅保管していました(月に2回ほど使用していました)。

購入時期と同じく2014年10月に都内吉祥寺にあるリペアマン様によってフィッシュマンのピックアップ換装,ネック調整,ブリッジ/サドル調整,弦高調整済みでございます。

弦高は12F6弦側で2.2mm1弦側で1.7mmで1弦側から6弦側にかけて0.1mmずつ高くなっております。

ネックの状態はストレートでトラスロッドに余裕もありフレットは9割以上残っています(ほとんど減っておりません)。

発送はセミハードケースの上からプチプチにくるんで発送いたします。160サイズを超えるため匿名配送ができませんのでご注意くださいませ。

また,沖縄,北海道,離島の方は追加で送料をいただく可能性がございます。(全国一律での配送が可能な場合は追加料金は必要ありません。)

あまり動きのあるブランドの商品でないため相場より安く設定させて頂いております。

安心して購入いただけるよう努めます。

もちろん即購入OKでございます。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

