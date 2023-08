ブランド:フェンディ

商品:ラウンドファスナー長財布

原産国:イタリア

シリアル/刻印:8M0299

カラー(系):レッド×ゴールド金具

素材/ライン:レザー

サイズ(約):W19.0×H10.0×D2.5(cm)

付属品:保存袋

ランク:外側 N-S 内側 N-S

外側:ファスナー付近に毛羽立ちは見受けられますが、未使用品です。

内側:ロゴ金具に、保管による少々のスレは見受けられますが、未使用品です。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。

✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦

《出品しております商品の購入先》

・AACD日本流通自主管理協会

・古物市場主の資格を有する

国内ブランドオークション

・正規店

確実に真贋の鑑定をしております。

万が一偽物であった場合は鑑定された店舗

ご担当者さまを教えていただき

迅速に返品返金のご対応を致します。

古物営業法表記 愛知県公安委員会許可

番号:第541051202100号

※専用、お取り置きはメルカリ非推奨で

あることとトラブル防止の観点から行って

おりません。

先にご購入された方を優先致します。

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

