【国内配送】 【美品】ステューシー　ビッグロゴTシャツ　アニマル　動物　即完売モデルLサイズ. Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

✅商品情報

ブランド:ステューシー stussy

色柄 :紺 ネイビー

サイズ :L

状態 :美品(目立った傷等なし)

✅サイズ詳細 (平置き採寸)

着丈:75cm

身幅:55cm

肩幅:50cm

袖丈:25cm

✅注意事項

※神経質な方は、古着のご購入をお控え下さい。

※掲載写真の色合い及び、サイズ詳細の多少の違いはご容赦下さい。

✅当店について

「フォロワー様限定でお得な"割引"」実施中!!

送料無料・24時間以内発送・即購入OK

パーカー スウェット Tシャツ ポロシャツ シャツ ジャージ ジャケット アウター などの幅広いカテゴリーのアイテムを出品しています。ストリート スポーツ ゆるだぼ が好きな方にオススメです‼︎

⬇️ブランド別・カテゴリー別に商品を探す⬇️

管理番号

2936-0924

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

