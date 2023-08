❇️お得なフォロー割❇️

10,000円〜 ⇒ 500円OFF

5,000円〜 ⇒ 300円OFF

3,000円〜 ⇒ 200円OFF

まとめ買い ⇒ さらに500円割引

【フォロー割引希望】とコメントして頂ければ上記適用させて頂きます

購入前でないとフォロー割が出来ませんのでご了承下さい

❇️商品紹介❇️

【ブランド】

NIKE

【カラー】

ブラック、ライトグレー、レッド

【サイズ】

28.0cm

【状態】

こちらの商品は 【A】ランクです

【N】新品 未使用

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

【ダメージ部分】

目立ったダメージなし

【発送】

送料無料

商品画像と説明をしっかり確認してから

ご購入お願いしております

中古品にご理解にがない方は購入お控えください

他フリマサイトでも出品させていただいております

気に入っていただけた商品は早めのご購入をお勧めします

商品についてご質問あれば誠心誠意

お答えします

お気軽にコメントお願い致します

❇️主な取り扱いブランド❇️

【Sneaker】

NIKE

VANS

NewBalance

THENORTHFACE

REDWING

LOUISVUITTON

【Watch】

CASIO

NIXON

SUUNTO

LUMINOX

SEIKO

GUCCI

PaulSmith

その他商品は

#MASHSHOP

におまとめしてありますのでご覧下さい

ご覧頂き有難う御座いました

No.03010651055

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

