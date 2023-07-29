非売品 FREECITY r.h.vintage バック　ロンハーマン リュック/バックパック

FREECITY r.h.vintage バック

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ロンハーマン初期 R.H.Vintage FREECITY ダッフルバッグです。

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ヴィンテージのダッフルバッグにFREECITY 初期のプリントが施された貴重なお品です。

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頑丈な厚みある生地で大まかなサイズは横約54cm、縦約90cmになります。

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同じ物は見た事ないので是非この機会に。

商品の情報 ブランド ロンハーマン 商品の状態 未使用に近い

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