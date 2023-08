値下げ交渉コメントお待ちしております!必ずご返信させて頂きますのでお気軽にコメントくださいませ。可能な限り値下げ検討・対応に尽力させて頂きます!

size : XL

color : Navy Blackに近いNavy

新品購入後4,5回ほど着用しましたが

目立った汚れ色褪せなどなく、コンディション良好です。

初期モデルとなり、大変人気、入手困難なモデルとなってます。真ん中のSupremeの白のボックスロゴの周りが紫purple色っぽくなっております。

初期モデルの商品タグは、添付のものとなっております。

著名人も着用の人気商品となります。

写真の通り、まだ使用感はほとんど御座いません。

コンディション良好ですが、中古品にはなりますので、その旨ご理解頂ける方ご購入ご検討の程宜しくお願い致します。

カラー...ブルー ネイビー 濃紺 紺

袖丈...長袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

季節感...春, 秋, 冬

寸法

着丈 約76cm

袖丈 約64cm

肩幅 約55cm

身幅 約60cm

素人寸法になりますのでご了承御願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

