〖只今セール中〗☀コメントご覧ください

日本がライセンスを持っていた時代の国産

なので、クオリティも高く希少な一品です

サイズ O (LL)

身幅 50cm

肩幅 55cm

着丈 67cm

袖丈 57cm

(ゆき丈 77cm)

同じ素材の生地を、表面と裏面の組み合わせにした、とても珍しいデザインです。

裏起毛のボア生地、毛布の様な厚手で暖かくしっかりとした造りになっています。

シンプルな色味で、着回しが利き、重宝で

長く使える品物だと思います。

商品のコンディションも、とても良いです

日本のLLサイズに該当する大きさですのでジャージの上着というよりは、ジャケットやジャンバーの部類になると思います。

男性も女性も使って頂けるデザインです。

当時4~5回着用、洗濯し、箱に入れていました

興味のある方、宜しくお願いします。

#♦他にも洋服を、数点出品しています

良かったら、覗いてみてください。

#CHAMPION_PRODUCTS_INC_USA

#チャンピオン_プロダクツ_株式会社_USA

#チャンピオンジャケット #ゴールドウイン

#チャンピオントラックジャケット Rea

#80s #プロダクツタグ #Osize #GOLDWIN

#JASPO_O #LLsize Vintage #90's古着

championメンズ 古着ナインティーズ

#古着champion 古着女子 ビンテージ

チャンピオンヴィンテージ training_wear

#チャンピオンレディース #Old_champion

古着ビンテージ 昭和ジャージ

古着チャンピオン #チャンピオン古着

ビンテージジャージ 古着ジャージ

ジャージビンテージ レトロジャージ

ヴィンテージジャージ 昭和レトロ

メンズトップスジャージ #training_wear

#メンズトップスジャンバーCHAMPION

トレーニングウェア #Vintage_clothes

#champion-vintage #Champion

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 未使用に近い

