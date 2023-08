ご覧いただきありがとうございます◡̈♥

お気軽にコメント下さい(^^)

Akane W様ご専用

出来る限り対応致します!

※返信が遅くなる場合があるのでご了承下さい。

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

他にも多数出品しております♡°˖

#なむのladiesお洋服

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

【商品詳細】

ヴィヴィアンウエストウッド executive エグゼクティブ S トートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ 肩掛け クロスボディ シボ革 レザー 黒 オーブ ゴールド金具 未使用に近い 2way

✿ブランド vivian westwood

✿カラー ブラック

✿素材 レザー

✿サイズ

縦 約19cm

横 約27cm

まち 約11cm

ハンドル高さ 約10cm

ショルダー 約109cm

素人採寸の為、誤差についてはご容赦下さいませ。

✿コンディション

A

S新品、タグ付き

A未使用、もしくは新品同様の極美品

B使用しているが美品

C目立った傷や汚れがない良品

D使用感の強いお品

E状態の悪いもの

✿購入元

ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト

その他ネット購入の不要品など

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

【ご注意】

⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

✿発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 未使用に近い

