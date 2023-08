閲覧頂きありがとうございます。

RALPH LAUREN CABLE KNIT CASHMERE 100%

※コメント無しでの即購入OKです。

・old YOHJI YAMAMOTO Y's for men

・素材 : カシミヤ 100%

・サイズ表記 3

平置き採寸

肩幅 約45cm

身幅 約52cm

着丈 約71cm

袖丈 約68cm(袖ロール時 約60cm程)

※多少の誤差はご了承ください。

※着用感には個人差がございます。身長・体重等おっしゃって頂けても、着用感の予想・返答は難しいですので、ご了承ください。

・とても滑らかで肌触りの良いカシミア100%のニットセーター。ワイズフォーメンらしいベーシックかつモードなニットで、様々なコーデで活躍するアイテムです。

◆状態◆

古着商品/used品のため多少古着ニット特有の使用感はございますが、特に目立ったダメージ等はなくこれからまだまだ着用いただけます。

・発送は、 送料込 / 匿名配送 / 追跡 / 補償 の付いたメルカリ便での発送をしております。

・その他、ブランド Tシャツ や ジャケット スウェット 90s 古着 等、様々出品しております。ぜひプロフィールよりご覧くださいませ。

ヨウジヤマモトプールオム ワイズフォーメン

カシミアニット ロゴ刺繍

袖丈···長袖

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

ネック···クルーネック

素材···カシミヤ

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

