とても細かい刺繍が美しいジャケットです。

muguet and Chico

生地の組み合わせ、色合いも素敵です。

サイズはXLと大きめですが、袖を曲げてダボっと着ると小柄な女性でもかわいく着れると思います。

※こちらのジャケットはビンテージの生地になるため穴や補修跡、擦れ、生地が薄くなっている箇所、などダメージが結構あります。

また、手刺繍のため糸のほつれや作りが雑な箇所がありますのでご了承ください。(画像を参考にしてください)

クリーニング済みです。

BOROなどがお好きな方にオススメです。

素材 コットン

サイズ

着丈 約80cm(首後ろ、襟含まず)

身幅 約61cm(脇下)

肩幅 約50cm

袖丈 約62cm

※平置き

※多少の誤差はご了承ください。

※発送は週に1~2回になります。

※長期お休みすることがありますので必ず自己紹介欄をご確認ください。

※値下げ交渉はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

