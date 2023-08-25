人気の LOWERCASE×PORTER×EDIFICE 3wayブリーフケース ビジネスバッグ

LOWERCASE×PORTER×EDIFICEの3wayブリーフケースです。

Master-Piece 2WAY牛革ビジネスバッグ

色はネイビーです。

PORTER / FLAG DOCUMENT CASE

定価45,000円ほどでした。

フジタカ ビジネスバッグ

素材は防水・透湿性の高い3レイヤーで、雨雪にも強いです。

ペッレモルビダ レザー 2way ビジネスバッグ キャピターノ ブラウン

A4サイズのノート、PCも収納でき、ポケットも豊富にあります。

フルラ FURLA ビジネスバッグ クロコ型押し トートバッグ ハンドバッグ

ショルダーの紐もついています。

【美品】BRIEFING A4 LINER ブラック 2way ビジネスバッグ

破れなどはありませんが、スレなどは所々ありますので中古品にご理解の上ご購入下さい。

美品 PORTER ポーター ブリーフケース ビジネスバッグ レザー ブラック

折りたたんでの発送になりますので宜しくお願いします。

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 やや傷や汚れあり

LOWERCASE×PORTER×EDIFICEの3wayブリーフケースです。色はネイビーです。定価45,000円ほどでした。素材は防水・透湿性の高い3レイヤーで、雨雪にも強いです。A4サイズのノート、PCも収納でき、ポケットも豊富にあります。ショルダーの紐もついています。破れなどはありませんが、スレなどは所々ありますので中古品にご理解の上ご購入下さい。折りたたんでの発送になりますので宜しくお願いします。

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 やや傷や汚れあり

【美品】オロビアンコ 2way ビジネスバッグ レザー ナイロン 黒 A4可Porter ポーター 3WAY ビジネスバックjmc ブリーフケース 本革 【Cisei 大平智生監修】PORTER ポーター ビジネスバック未使用級 フェリージ ビジネスバッグ ゴールド金具 レザー ナイロン 16/2青木鞄 LA FERE アタッシュケース M 6724 ブラックBriefing 3wayカステルバジャック ブリーフケース ビジネスバッグ レザー A4収納 ブラック