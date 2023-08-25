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人気の LOWERCASE×PORTER×EDIFICE 3wayブリーフケース ビジネスバッグ

商品の説明

LOWERCASE×PORTER×EDIFICEの3wayブリーフケースです。
Master-Piece 2WAY牛革ビジネスバッグ
色はネイビーです。
PORTER / FLAG DOCUMENT CASE
定価45,000円ほどでした。
フジタカ　ビジネスバッグ
素材は防水・透湿性の高い3レイヤーで、雨雪にも強いです。
ペッレモルビダ レザー 2way ビジネスバッグ キャピターノ ブラウン
A4サイズのノート、PCも収納でき、ポケットも豊富にあります。
フルラ　FURLA ビジネスバッグ　クロコ型押し　トートバッグ　ハンドバッグ
ショルダーの紐もついています。
【美品】BRIEFING A4 LINER ブラック 2way　ビジネスバッグ
破れなどはありませんが、スレなどは所々ありますので中古品にご理解の上ご購入下さい。
美品 PORTER ポーター ブリーフケース ビジネスバッグ レザー ブラック
折りたたんでの発送になりますので宜しくお願いします。

【美品】オロビアンコ 2way ビジネスバッグ レザー ナイロン 黒 A4可

商品の情報

ブランドポーター
商品の状態やや傷や汚れあり

Porter ポーター　3WAY ビジネスバック

jmc ブリーフケース　本革　【Cisei 大平智生監修】

PORTER ポーター　ビジネスバック

未使用級 フェリージ ビジネスバッグ ゴールド金具 レザー ナイロン 16/2

青木鞄 LA FERE アタッシュケース M 6724 ブラック

Briefing 3way

カステルバジャック ブリーフケース ビジネスバッグ レザー A4収納 ブラック
LOWERCASE×PORTER×EDIFICEの3wayブリーフケースです。色はネイビーです。定価45,000円ほどでした。素材は防水・透湿性の高い3レイヤーで、雨雪にも強いです。A4サイズのノート、PCも収納でき、ポケットも豊富にあります。ショルダーの紐もついています。破れなどはありませんが、スレなどは所々ありますので中古品にご理解の上ご購入下さい。折りたたんでの発送になりますので宜しくお願いします。

商品の情報

ブランドポーター
商品の状態やや傷や汚れあり

人気の LOWERCASE×PORTER×EDIFICE 3wayブリーフケース ビジネスバッグ

16分钟前

人気の LOWERCASE×PORTER×EDIFICE 3wayブリーフケース ビジネスバッグ

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
4
14
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出品者

6d7c7c78

 1499

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コメント (14)

6d7c7c78
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ポーター エヴォ ３ＷＡＹブリーフケース ５３４－０５２６８ ブラック

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