新作揃え 【動作確認済み!】PCH-2000-アクアブルー 携帯用ゲーム本体

ご覧下さり、ありがとうございます。

中古で購入しましたが、遊び終えたために

不要のため、出品いたします。

●状態について

十字キー、アナログスティック左右、セレクト、スタートボタン、Lボタン、Rボタン、電源ボタン、ボリュームボタン他確認済みでございます。

通電することの確認済みです。

液晶のタッチ感度も、良好です。

外装は裏面や表面傷や細かい傷がありますが、比較的綺麗です。液晶も傷はあまりなく、綺麗です。

液晶フィルム貼っています。空気が入りこんでいて、ゴミが浮いています。

本体ビスの劣化あります。

メモリーカード読み込みました。

外箱穴あきや破れあります。

アルコールウェットティッシュで簡易清掃済みです。

あくまで中古品でございますので、完璧なものをお求めの方はご遠慮くださいませ。

●付属品について

電源ケーブル

電源アダプター

USBケーブル

8GBメモリーカード

本体保護カバーブラック

説明書

※メモリーカードはスロットに入れたまま発送いたします。

●発送について

らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便にて発送いたします。ご要望があれば、コメントを下さいませ。

初期化して発送いたします。

●取り置きについて

取り置きや専用出品は対応しておりませんので、ご了承下さいませ。

●即購入について

基本的には、即購入者が優先となります。

やりとりがありました、最中でも即購入者が優先となります。

ここまでご覧下さりありがとうございました。

#ソニー・インタラクティブエンタテインメント #ゲーム #本体 #PlayStationVita #PlayStation_Vita #PSVita #PS_Vita

商品の情報 ブランド プレイステーションヴィータ 商品の状態 やや傷や汚れあり

