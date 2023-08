【T-ポイント5倍】 Mesh 美品Supreme/ANTIHERO Back Cap Panel 5 キャップ

Supreme/ANTIHERO Mesh Back 5 Panel Cap

Supreme spring/summer 2014

美品レア品です。この状態のものは今後なかなか出てこないかと思います。当時買い逃された方、この機会にぜひいかがでしょうか。

20周年を迎えたSkate Brand ANTI HEROと同じく20周年を迎えたSupremeによるタッグ

スケートブランド同士のコラボらしい両ブランドのロゴをわかりやすく融合させたいかにもなデザインに仕上がっています。

ANTIHERO (アンタイヒーロー)

1995年サンフランシスコのダウンヒルマスターとしても有名なカリスマスケーター、「Julien Stranger (ジュリアン ストレンジャー)」によって設立されたブランド。

*3cm以内に畳んで発送致します。畳まない発送ご希望の方はご連絡下さい。(追加料金プラスとなります)

*即購入OK。

仕事の為、発送が遅くなる場合あります。

すいませんがご了承お願いします。

*状態は写真にて必ずご確認下さい。

*写真掲載分が全てとなります。

*素人保管ですので中古品の為神経質な方細かい方はご遠慮下さい。

*購入後の返品はすり替え防止の為、お断り致します。現状渡しとなります。あくまで中古品とご理解の上ご購入下さい。

#シュプリーム

#アンタイヒーロー

#アンチヒーロー

#スケボー

#スラッシャー

#バンズ

#キャップ

#メッシュキャップ

#ニューエラ

#帽子

#ボックスロゴ

#supreme

#ステューシー

#ディーゼル

#ヒステリックグラマー

#アンダーカバー

#ワコマリア

#ネイバーフッド

#チャレンジャー

#ナイキ

#西海岸

