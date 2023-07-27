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適切な価格 ゴールド 装飾額 ミラー 鏡 特大 アンティーク ヨーロピアン 鏡(立て掛け式)

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高級 松本民芸家具◾️ 姿見 鏡 ミラー ミズメザクラ

ゴールド 装飾額 ミラー 鏡 特大 アンティーク ヨーロピアン
サイズ…横67縦88cm位。
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長期使用せずに保管していた為、鏡面にくもりがあります。
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アンティークビンテージにご理解いだける方のご購入を宜しくお願い致します

ゴールド 装飾額 ミラー 鏡 特大 アンティーク ヨーロピアン

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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ご覧頂きありがとうございます！サイズ…横67縦88cm位。装飾額がエレガントな特大サイズのミラーです。お部屋が華やかになります。長期使用せずに保管していた為、鏡面にくもりがあります。アンティークビンテージにご理解いだける方のご購入を宜しくお願い致します

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適切な価格 ゴールド 装飾額 ミラー 鏡 特大 アンティーク ヨーロピアン 鏡(立て掛け式)

25分钟前

適切な価格 ゴールド 装飾額 ミラー 鏡 特大 アンティーク ヨーロピアン 鏡(立て掛け式)

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198ce

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198ce
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正式的 ゴールド ヨーロピアン アンティーク 特大 鏡 ミラー 装飾額 鏡

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