適切な価格 ゴールド 装飾額 ミラー 鏡 特大 アンティーク ヨーロピアン 鏡(立て掛け式)

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高級 松本民芸家具◾️ 姿見 鏡 ミラー ミズメザクラ



ゴールド 装飾額 ミラー 鏡 特大 アンティーク ヨーロピアン

サイズ…横67縦88cm位。

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装飾額がエレガントな特大サイズのミラーです。

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アンティークビンテージにご理解いだける方のご購入を宜しくお願い致します

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます！サイズ…横67縦88cm位。装飾額がエレガントな特大サイズのミラーです。お部屋が華やかになります。長期使用せずに保管していた為、鏡面にくもりがあります。アンティークビンテージにご理解いだける方のご購入を宜しくお願い致します

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ゴールド 装飾額 ミラー 鏡 特大 アンティーク ヨーロピアン【送料無料】天然木古材 180cm ビッグミラー 全身鏡 スタンドミラー 北欧新品 送料無料 MANO アンティークジャンボミラー ホワイトスタンドミラー 姿見鏡 全身鏡 大型 イルカ形 180cmx60cm ゴールド籐 ラタン 全身鏡 姿見 かご 収納付 インテリア アンティーク