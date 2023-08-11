品質が完璧 AMI アミアレクサンドルマティッシュ　デニムシャツ シャツ

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GUCCI グッチ バックロゴ チェックシャツ 2018AW

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●着用回数：2回

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トミーヒルフィンガー／TOMMY HILFIGER／定価タグ付き／646

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド アミアレクサンドルマテュッシ 商品の状態 未使用に近い

数ある商品の中から、ご覧いただきありがとうございます！筋トレの影響により、サイズが合わなくなってしまったため出品致します。洋服は好きなタイプですので、保管状態に関しては問題ないかと思います！●着用回数：2回●肩幅：47㎝●身幅：53㎝●丈：69㎝●私の体型：178㎝68kg●希望小売価格：27500ご説明不足によりご不明点ございましたら、何なりとお申し付けください^_^ご検討をよろしくお願いいたします！

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アミアレクサンドルマテュッシ 商品の状態 未使用に近い

小太郎 様 AKM ストレッチ デニムウエスタンシャツ 半袖 M◾️ネセサリーオアアンネセサリー/ナウンB.D.シャツbeamsCOMME des GARCONS HOMME/切返しニットシャツサカイ sacai シャツsubculture 60'S OMBRE CHEC SHIRT 3 キムタクSTUDIOUS メンズ ロング丈 シャツ13aw Yohji yamamoto POUR HOMME 長袖シャツ