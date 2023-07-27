人気の贈り物が大集合 ポケモンカード 25thアニバーサリーコレクション 2BOX シュリンク付き ポケモンカードゲーム

ポケモンカード

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25thアニバーサリーコレクション 2BOX

新品未開封Box シュリンク付 25anniversaryCollection



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※新品未使用・未開封・シュリンク付きです。

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シュリンク付の状態で発送させていただきます。

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※自宅保管となります。また、箱の状態をお気になされる方は購入をお控えください。写真で確認をお願いいたします。

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神経質な方はお控えください。

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※ご検討、ご購入前プロフィールをご覧いただけると幸いです。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ポケモンカード 25thアニバーサリーコレクション 2BOX※新品未使用・未開封・シュリンク付きです。 シュリンク付の状態で発送させていただきます。※自宅保管となります。また、箱の状態をお気になされる方は購入をお控えください。写真で確認をお願いいたします。神経質な方はお控えください。※ご検討、ご購入前プロフィールをご覧いただけると幸いです。※お値下げ不可※即購入OKです。#ポケットモンスター#ポケモン#トレカ#トレーディングカード#ポケモンカードシリーズ···S 拡張パック 25th ANNIVERSARY COLLECTION

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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