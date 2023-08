#knkアウター

【メンズ】カナダグース ファー付きダウンジャケット



THE NORTH FACE バルトロライトジャケット 2022 ブラック M

今回出品するのはブルネロクチネリのトラッカージャケットで、

MONCLERダウンジャケット

画像1-3の素材違い品となります。

Supreme Hooded Down Jacket レシートダウン



GOLF WANG ダウンジャケット

表地の素材はこちらでお譲りしたモデルと同じヴァージンウール、

ノースフェイス ジャケット 中綿 アウター キャンプシェラショートNY82032

裏地は最近のトレンドであるシルクコットンとシルクタッチキュプラを採用しており、肌触りと着心地を意識したクチネリらしい最新のトラッカーダウンとなっています。

ディースクエアード ダウンベスト サイズ48



DANTON

後一着ビーバー仕立てのウール系を持ってますが

STORN ISLAND ダウンジャケット

肌触りがさらさらしたヴァージンウール系はこちらがラストとなります。

♦️ザノースフェイス♦️サンダージャケット メンズ 撥水 光電子 パッカブルM



is-ness for Graphpaper “Reserve Blouson"

■価格 68万くらい

【新品】MAMMUT マムート エクセロンフーデットジャケット

■色 ネイビー系

CANADA GOOSE(カナダグース)シャトー パーカー FUSION FIT

■主な仕様

TG6 新品同様 MONCLER モンクラ 人気モデル 刺繡ロゴ 国内正規品

・表地 :ヴァージンウール100

新品 日本未発売 ノベルティー バンダナ ペイズリー ダウン XL

・裏地 :背面 シルク60、コットン40

【新品未使用】デサント インナーダウン ブラック Mサイズ

袖面 キュプラ100

ナンガ × クリフメイヤー キルティングダウンジャケット L サイズ MA-1

・中綿 :エコフェザーダウン100

定価11万円 TATRAS 19AW PINZOLO DOWN MA-1 JKT

■サイズ XS ※日本サイズの少し小さ目なS相当。

ノースフェイスダウンジャケット L

袖丈は割りとあるのでスリムな方は普段SやMをお召

本革 牛革 オールレザー ダウンジャケット 極美品

の方にもフィットしそうですが着用感はご自身の

水沢ダウン オルテライン Mサイズ

ワードローブにてご確認下さい。

ノースフェイス トランスアンタークティカ ダウンジャケット TAE

■概寸 ※平置き素人採寸に付き多少の誤差は容赦ください。

ダウンジャケット◆Doors◆牛革◆ダウン◆サイズ42

肩幅 44-45

新品!PEACEMINUSONE PMO x NIKE★Jacket&Vest

袖丈 63-64

Supreme ノースフェイス Nuptse Jacket ヌプシ Lサイズ

身幅 48-49(脇下直下)

【値下げ中】will lounge リバーシブルボアMA−1 ナノユニバース

着丈 60-61

MONCLER メンズ ダウンジャケット size 0 【美品】

■付属品 紙タグ、リペアボタン、純正ガーメント+ハンガー

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ブルネロクチネリ 商品の状態 新品、未使用

#knkアウター今回出品するのはブルネロクチネリのトラッカージャケットで、画像1-3の素材違い品となります。表地の素材はこちらでお譲りしたモデルと同じヴァージンウール、裏地は最近のトレンドであるシルクコットンとシルクタッチキュプラを採用しており、肌触りと着心地を意識したクチネリらしい最新のトラッカーダウンとなっています。後一着ビーバー仕立てのウール系を持ってますが肌触りがさらさらしたヴァージンウール系はこちらがラストとなります。■価格 68万くらい■色 ネイビー系■主な仕様・表地 :ヴァージンウール100 ・裏地 :背面 シルク60、コットン40 袖面 キュプラ100・中綿 :エコフェザーダウン100■サイズ XS ※日本サイズの少し小さ目なS相当。 袖丈は割りとあるのでスリムな方は普段SやMをお召 の方にもフィットしそうですが着用感はご自身の ワードローブにてご確認下さい。 ■概寸 ※平置き素人採寸に付き多少の誤差は容赦ください。 肩幅 44-45 袖丈 63-64 身幅 48-49(脇下直下) 着丈 60-61■付属品 紙タグ、リペアボタン、純正ガーメント+ハンガー

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ブルネロクチネリ 商品の状態 新品、未使用

サイズM■新品■モンクレール スウェット切替ダウンジャケット Dネイビー メンズ廃盤【ARC'TERYX】SOLO HOODY S/P超希少 90s BIG DOGS ダウンジャケット セントバーナードXLAKM×Edition PERSPECTIVE ダウンジャケット S/レイヤードNANGA×ゆるキャン△ TAKIBIダウン[なでしこver]LサイズDESCENTE オルテライン アンカー 水沢ダウンザノースフェイス ヌプシ1996 レトロoilco ダウンジャケットICEPEAK メンズアウトドアジャケットCPカンパニーゴーグルダウンヴィンテージDDSHELL50名作レアピース