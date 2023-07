Stray Kids スキズ

The Sound ソニミュ ラキドロ リノ

フィリックス クリオ トレカ

ソニーミュージックの400枚限ラッキードロートレカです。

新品未使用ですが初期傷がある場合がございます。

神経質な方は購入をお控えください。

即購入可

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

