100%正規品 【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム チャーム

❌オーダー終了しました❌

【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム



✳岩猫ちゃん×和柄のお花✳水引と桜と刀✳鬼狩りの和風キーホルダー✳

✅ぽろん様

14kgf ネックレスチャーム3つset◝✩

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✳滅！チャーム×音にゃんこ✳三日月と刀✳トンボ玉×水引の和風キーホルダー✳



⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 38.7g



新作♡スノードーム型金魚と子猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫 No.936

- ̗̀ ♡⃛ Happy Wedding 2023 ♡⃛ ̖́-

レザーキーホルダー オーダー ビーズキーホルダー ストーン 韓国 キラキラ



Kep1er チェヒョン ハートシェイカー

【2点限定】

麻の葉✳和柄リボン×水引✳竹×うちわと和柄猫ちゃん✳タッセルの和風キーホルダー✳

♥エレガントリボン

【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム

バッグチャーム 1,366円

✳岩猫ちゃん×和柄のお花✳水引と桜と刀✳鬼狩りの和風キーホルダー✳

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14kgf ネックレスチャーム3つset◝✩



✳滅！チャーム×音にゃんこ✳三日月と刀✳トンボ玉×水引の和風キーホルダー✳

️ ⭕️2点のうち1点は作製になります⭕️

⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 38.7g



新作♡スノードーム型金魚と子猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫 No.936

こちらの商品は

レザーキーホルダー オーダー ビーズキーホルダー ストーン 韓国 キラキラ

Happy Wedding限定デザインです✿·͜·

Kep1er チェヒョン ハートシェイカー

再販予定はありませんので

麻の葉✳和柄リボン×水引✳竹×うちわと和柄猫ちゃん✳タッセルの和風キーホルダー✳

この機会に ぜひどうぞ〜( * ́꒳`*)੭))

【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム



✳岩猫ちゃん×和柄のお花✳水引と桜と刀✳鬼狩りの和風キーホルダー✳

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14kgf ネックレスチャーム3つset◝✩

Wedding価格になっております

✳滅！チャーム×音にゃんこ✳三日月と刀✳トンボ玉×水引の和風キーホルダー✳

おまとめお値引き対象外になります‪(ᵒ̴̶̷̥́_ᵒ̴̶̷̣̥̀ )

⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 38.7g

ご希望の方いましたら コメントください✨

新作♡スノードーム型金魚と子猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫 No.936

即購入はできません！

レザーキーホルダー オーダー ビーズキーホルダー ストーン 韓国 キラキラ

お取り置きは可能です(ˊo̴̶̷̤ ̫ o̴̶̷̤ˋ)♡⃛

Kep1er チェヒョン ハートシェイカー

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麻の葉✳和柄リボン×水引✳竹×うちわと和柄猫ちゃん✳タッセルの和風キーホルダー✳

☪️バッグチャーム

【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム

全長 約 15.5㎝

✳岩猫ちゃん×和柄のお花✳水引と桜と刀✳鬼狩りの和風キーホルダー✳

レジンチャーム 約 3×3㎝

14kgf ネックレスチャーム3つset◝✩



✳滅！チャーム×音にゃんこ✳三日月と刀✳トンボ玉×水引の和風キーホルダー✳

どうぞよろしくお願い致します(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゜

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

❌オーダー終了しました❌✅ぽろん様≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣- ̗̀ ♡⃛ Happy Wedding 2023 ♡⃛ ̖́-【2点限定】♥エレガントリボン バッグチャーム 1,366円.˚⊹⁺‧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈‧⁺ ⊹˚.️ ⭕️2点のうち1点は作製になります⭕️こちらの商品はHappy Wedding限定デザインです✿·͜·再販予定はありませんのでこの機会に ぜひどうぞ〜( * ́꒳`*)੭))♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡ᵕ̈*Wedding価格になっておりますおまとめお値引き対象外になります‪(ᵒ̴̶̷̥́_ᵒ̴̶̷̣̥̀ )ご希望の方いましたら コメントください✨即購入はできません！お取り置きは可能です(ˊo̴̶̷̤ ̫ o̴̶̷̤ˋ)♡⃛♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡ᵕ̈*☪️バッグチャーム全長 約 15.5㎝レジンチャーム 約 3×3㎝どうぞよろしくお願い致します(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゜

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 38.7g新作♡スノードーム型金魚と子猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫 No.936レザーキーホルダー オーダー ビーズキーホルダー ストーン 韓国 キラキラKep1er チェヒョン ハートシェイカー