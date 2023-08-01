100%正規品 【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム チャーム

❌オーダー終了しました❌
【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム
✳岩猫ちゃん×和柄のお花✳水引と桜と刀✳鬼狩りの和風キーホルダー✳
✅ぽろん様
14kgf ネックレスチャーム3つset◝✩
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✳滅！チャーム×音にゃんこ✳三日月と刀✳トンボ玉×水引の和風キーホルダー✳
⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 38.7g
新作♡スノードーム型金魚と子猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫 No.936
- ̗̀ ♡⃛ Happy Wedding 2023 ♡⃛ ̖́-
レザーキーホルダー オーダー ビーズキーホルダー ストーン 韓国 キラキラ
Kep1er チェヒョン ハートシェイカー
【2点限定】
麻の葉✳和柄リボン×水引✳竹×うちわと和柄猫ちゃん✳タッセルの和風キーホルダー✳
♥エレガントリボン
【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム
バッグチャーム 1,366円
✳岩猫ちゃん×和柄のお花✳水引と桜と刀✳鬼狩りの和風キーホルダー✳
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14kgf ネックレスチャーム3つset◝✩
✳滅！チャーム×音にゃんこ✳三日月と刀✳トンボ玉×水引の和風キーホルダー✳
️ ⭕️2点のうち1点は作製になります⭕️
⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 38.7g
新作♡スノードーム型金魚と子猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫 No.936
こちらの商品は
レザーキーホルダー オーダー ビーズキーホルダー ストーン 韓国 キラキラ
Happy Wedding限定デザインです✿·͜·
Kep1er チェヒョン ハートシェイカー
再販予定はありませんので
麻の葉✳和柄リボン×水引✳竹×うちわと和柄猫ちゃん✳タッセルの和風キーホルダー✳
この機会に ぜひどうぞ〜( * ́꒳`*)੭))
【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム
✳岩猫ちゃん×和柄のお花✳水引と桜と刀✳鬼狩りの和風キーホルダー✳
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14kgf ネックレスチャーム3つset◝✩
Wedding価格になっております
✳滅！チャーム×音にゃんこ✳三日月と刀✳トンボ玉×水引の和風キーホルダー✳
おまとめお値引き対象外になります(ᵒ̴̶̷̥́_ᵒ̴̶̷̣̥̀ )
⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 38.7g
ご希望の方いましたら コメントください✨
新作♡スノードーム型金魚と子猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫 No.936
即購入はできません！
レザーキーホルダー オーダー ビーズキーホルダー ストーン 韓国 キラキラ
お取り置きは可能です(ˊo̴̶̷̤ ̫ o̴̶̷̤ˋ)♡⃛
Kep1er チェヒョン ハートシェイカー
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麻の葉✳和柄リボン×水引✳竹×うちわと和柄猫ちゃん✳タッセルの和風キーホルダー✳
☪️バッグチャーム
【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム
全長 約 15.5㎝
✳岩猫ちゃん×和柄のお花✳水引と桜と刀✳鬼狩りの和風キーホルダー✳
レジンチャーム 約 3×3㎝
14kgf ネックレスチャーム3つset◝✩
✳滅！チャーム×音にゃんこ✳三日月と刀✳トンボ玉×水引の和風キーホルダー✳
どうぞよろしくお願い致します(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゜
⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 38.7g
新作♡スノードーム型金魚と子猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫 No.936
レザーキーホルダー オーダー ビーズキーホルダー ストーン 韓国 キラキラ
Kep1er チェヒョン ハートシェイカー
❌オーダー終了しました❌✅ぽろん様≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣- ̗̀ ♡⃛ Happy Wedding 2023 ♡⃛ ̖́-【2点限定】♥エレガントリボン バッグチャーム 1,366円.˚⊹⁺‧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈‧⁺ ⊹˚.️ ⭕️2点のうち1点は作製になります⭕️こちらの商品はHappy Wedding限定デザインです✿·͜·再販予定はありませんのでこの機会に ぜひどうぞ〜( * ́꒳`*)੭))♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡ᵕ̈*Wedding価格になっておりますおまとめお値引き対象外になります(ᵒ̴̶̷̥́_ᵒ̴̶̷̣̥̀ )ご希望の方いましたら コメントください✨即購入はできません！お取り置きは可能です(ˊo̴̶̷̤ ̫ o̴̶̷̤ˋ)♡⃛♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡ᵕ̈*☪️バッグチャーム全長 約 15.5㎝レジンチャーム 約 3×3㎝どうぞよろしくお願い致します(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゜