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100%正規品 【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム チャーム

商品の説明

❌オーダー終了しました❌
【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム

✳岩猫ちゃん×和柄のお花✳水引と桜と刀✳鬼狩りの和風キーホルダー✳
✅ぽろん様
14kgf ネックレスチャーム3つset◝✩
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✳滅！チャーム×音にゃんこ✳三日月と刀✳トンボ玉×水引の和風キーホルダー✳

⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 38.7g

新作♡スノードーム型金魚と子猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫　No.936
- ̗̀ ♡⃛ Happy Wedding 2023 ♡⃛ ̖́-
レザーキーホルダー　オーダー　ビーズキーホルダー　ストーン　韓国　キラキラ

Kep1er チェヒョン ハートシェイカー
【2点限定】
麻の葉✳和柄リボン×水引✳竹×うちわと和柄猫ちゃん✳タッセルの和風キーホルダー✳
♥エレガントリボン
【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム
バッグチャーム 1,366円
✳岩猫ちゃん×和柄のお花✳水引と桜と刀✳鬼狩りの和風キーホルダー✳
.˚⊹⁺‧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈‧⁺ ⊹˚.
14kgf ネックレスチャーム3つset◝✩

✳滅！チャーム×音にゃんこ✳三日月と刀✳トンボ玉×水引の和風キーホルダー✳
️ ⭕️2点のうち1点は作製になります⭕️
⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 38.7g

新作♡スノードーム型金魚と子猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫　No.936
こちらの商品は
レザーキーホルダー　オーダー　ビーズキーホルダー　ストーン　韓国　キラキラ
Happy Wedding限定デザインです✿·͜·
Kep1er チェヒョン ハートシェイカー
再販予定はありませんので
麻の葉✳和柄リボン×水引✳竹×うちわと和柄猫ちゃん✳タッセルの和風キーホルダー✳
この機会に ぜひどうぞ〜( * ́꒳`*)੭))
【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム

✳岩猫ちゃん×和柄のお花✳水引と桜と刀✳鬼狩りの和風キーホルダー✳
♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡ᵕ̈*
14kgf ネックレスチャーム3つset◝✩
Wedding価格になっております
✳滅！チャーム×音にゃんこ✳三日月と刀✳トンボ玉×水引の和風キーホルダー✳
おまとめお値引き対象外になります‪(ᵒ̴̶̷̥́_ᵒ̴̶̷̣̥̀ )
⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 38.7g
ご希望の方いましたら コメントください✨
新作♡スノードーム型金魚と子猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫　No.936
即購入はできません！
レザーキーホルダー　オーダー　ビーズキーホルダー　ストーン　韓国　キラキラ
お取り置きは可能です(ˊo̴̶̷̤ ̫ o̴̶̷̤ˋ)♡⃛
Kep1er チェヒョン ハートシェイカー
♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡ᵕ̈*
麻の葉✳和柄リボン×水引✳竹×うちわと和柄猫ちゃん✳タッセルの和風キーホルダー✳
☪️バッグチャーム
【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム
全長 約 15.5㎝
✳岩猫ちゃん×和柄のお花✳水引と桜と刀✳鬼狩りの和風キーホルダー✳
レジンチャーム 約 3×3㎝
14kgf ネックレスチャーム3つset◝✩

✳滅！チャーム×音にゃんこ✳三日月と刀✳トンボ玉×水引の和風キーホルダー✳
どうぞよろしくお願い致します(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゜

⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 38.7g

商品の情報

商品の状態新品、未使用

新作♡スノードーム型金魚と子猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫　No.936

レザーキーホルダー　オーダー　ビーズキーホルダー　ストーン　韓国　キラキラ

Kep1er チェヒョン ハートシェイカー
❌オーダー終了しました❌✅ぽろん様≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣- ̗̀ ♡⃛ Happy Wedding 2023 ♡⃛ ̖́-【2点限定】♥エレガントリボン バッグチャーム 1,366円.˚⊹⁺‧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈‧⁺ ⊹˚.️ ⭕️2点のうち1点は作製になります⭕️こちらの商品はHappy Wedding限定デザインです✿·͜·再販予定はありませんのでこの機会に ぜひどうぞ〜( * ́꒳`*)੭))♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡ᵕ̈*Wedding価格になっておりますおまとめお値引き対象外になります‪(ᵒ̴̶̷̥́_ᵒ̴̶̷̣̥̀ )ご希望の方いましたら コメントください✨即購入はできません！お取り置きは可能です(ˊo̴̶̷̤ ̫ o̴̶̷̤ˋ)♡⃛♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡┈┈┈♡ᵕ̈*☪️バッグチャーム全長 約 15.5㎝レジンチャーム 約 3×3㎝どうぞよろしくお願い致します(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゜

商品の情報

商品の状態新品、未使用

100%正規品 【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム チャーム

30分钟前

100%正規品 【2点限定】エレガントリボン バッグチャーム チャーム

¥136,600 ¥62,836

(税込) 送料込み
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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

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