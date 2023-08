※ 購入前にコメントください。

商品名:FLEXHOODxBLACK8MOB co-branded American printed embroidered zippered cardigan hoodie

カラー: BLACK

ブランド名:FLEXHOOD

サイズ:

S:(着丈70/肩幅62/胸囲130/袖丈60)

M:(着丈72/肩幅63.5/胸囲134/袖丈61.5)

L:(着丈74/肩幅65/胸囲138/袖丈63)

XL:(着丈76/肩幅66.5/胸囲142/袖丈64.5)

XXL:(着丈78/肩幅68/胸囲146/袖丈66)

‼️以上のサイズ対応可能

下記、各種ストリートブランドの取り扱いございます。

AFGK A FEW GOOD KIDS (AFGK) アフューグッドキッズ

DONCARE ドンケア

Harsh and Cruel ハーシュアンドクルーエル

FREE WORLD ORDER

MAISON EMERALD メゾンエメラルド

SALUTE サルーテ

EVAE MOB エバモーブ

M.E.D.M(Mr. Enjoy. Da. Money)

ミスターエンジョイダマニー

COLDSTONE

TIWILLTANG

S45

OLDODER

VEIGENG

RTVG RETROVEGAS

FANOSTUDIOS

FLEXHOOD

PCCVISION

AONE4SURE

CARTOONBOX

ブートレガーズのパーカーです。

