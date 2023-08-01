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最新デザインの ★中古★　CROCKETT&JONESローファー　本革 ドレス/ビジネス

商品の説明

断捨離出品となります。
FRATELLI ROSSETTI ブラウン 本革26-26.5cm
着用5回程度、晴れの日のみ
GEORGE COX ジョージコックス 赤 スエード UK7
有名デパートにて8万円程度で購入と記憶、　　　ワンオーナー
ピエールカルダン ビジネスドレスシューズ (日本製)本革 & クレリックシャツ
メルカリ内、他サイト色々と検索してみましたが
『BUTTERO』 ブッテロ （41） スリッポン イントレチャート レザー 黒
同一品ヒットしなかった為、希少をうたいました。赤丸の箇所に小キズ、かかとの内張にスレ有りますが着用には問題ないと思います。
Danner ダナー　アーリントンスリップ　サイドゴアブーツ　スリッポン27cm
付属品は箱、靴袋が純正品。写真のシューツリー
【バーウィック】ブラウン メンズ ブランド １回のみ使用 本革
(下箱綺麗ですが蓋箱の方は角に破け有ります)
オールデン　ローファー　6 1/2 size(US) width B

クレマン　チロリアンシューズ　アーバンリサーチ別注　ブラック
クロケットの中で最もラインが美しい一足としてお勧め致します。
バス　ローファー

SalvatoreFerragamo UG67489 黒 外羽根　プレーントゥ
※あくまでも中古としてご理解頂ける方のみご検討願います。気になる所有りましたらお気軽にコメント下さい。可能な限り対応します。
【ジンボ様専用】RAYMAR Letty 補強済 26cm/US8 ツリー付

BENIR ドレスシューズ　結婚式　ウエディング
カラー···ブラウン
パラブーツ ランス 紺 7.5 7h ネイビー フランス製 古着 USED 中古
履き口···紐なし
オールデン Alden 986 ローファー 6.5D 6 1/2
素材···本革
【kazu様専用】Tomo & Co レザーシューズ

GUCCI ウェブ＆インターロッキングG付き メンズ ローファー BTS
#コインローファー
FLORSHEIM IMPERIAL フローシャイム インペリアル コードバン
#ローファー
値下Edgware ダークブラウン8 1\2E Crockett & Jones
#クロケットジョーンズ
値下げ 新品未使用 マドラスモデロ ビジネスシューズ 本革シューズ
#Alden
新品 レッドウィング 8053 フォアマン オックスフォード 8.5D
#JOHNLOBB

パラブーツ×BEAMS モカシンuチップ　CORSICA MARINE 5.5

商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドクロケットアンドジョーンズ
商品の状態目立った傷や汚れなし

ドリスヴァンノッテン メンズ ドレスシューズ 42 26.5cm ブラック

☆美品☆クロケットアンドジョーンズ TOMORROWLAND別注

regal original 27.0

べニーニョの原点！フランチェスコベニーニョ|表記8|27cm|薄茶|k811

Alden オールデン 24971 9D クロムエクセルTanker Ox

ビジネス ローファー

パラブーツ × ユナイテッドアローズ シャンボード　黒　8

お値下げ　ドルチェ&ガッバーナ　パイソン　ドレス シューズ　ビジネス　メンズ

サントーニ　ストレートチップ
断捨離出品となります。着用5回程度、晴れの日のみ有名デパートにて8万円程度で購入と記憶、　　　ワンオーナーメルカリ内、他サイト色々と検索してみましたが同一品ヒットしなかった為、希少をうたいました。赤丸の箇所に小キズ、かかとの内張にスレ有りますが着用には問題ないと思います。付属品は箱、靴袋が純正品。写真のシューツリー(下箱綺麗ですが蓋箱の方は角に破け有ります)クロケットの中で最もラインが美しい一足としてお勧め致します。※あくまでも中古としてご理解頂ける方のみご検討願います。気になる所有りましたらお気軽にコメント下さい。可能な限り対応します。カラー···ブラウン履き口···紐なし素材···本革#コインローファー#ローファー#クロケットジョーンズ#Alden#JOHNLOBB

商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドクロケットアンドジョーンズ
商品の状態目立った傷や汚れなし

最新デザインの ★中古★　CROCKETT&JONESローファー　本革 ドレス/ビジネス

8分钟前

最新デザインの ★中古★　CROCKETT&JONESローファー　本革 ドレス/ビジネス

¥29,700 ¥16,632

(税込) 送料込み
5
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

59f64b83c

 1550

本人確認済
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コメント (5)

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ほぼ未使用☆クロケット&ジョーンズ 7.5EX【貴重☆ポールスチュアート

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ヤフオク! -「crockett jones ローファー」(ファッション) の落札相場

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