最新デザインの ★中古★　CROCKETT&JONESローファー　本革 ドレス/ビジネス

断捨離出品となります。

FRATELLI ROSSETTI ブラウン 本革26-26.5cm

着用5回程度、晴れの日のみ

GEORGE COX ジョージコックス 赤 スエード UK7

有名デパートにて8万円程度で購入と記憶、 ワンオーナー

ピエールカルダン ビジネスドレスシューズ (日本製)本革 & クレリックシャツ

メルカリ内、他サイト色々と検索してみましたが

『BUTTERO』 ブッテロ （41） スリッポン イントレチャート レザー 黒

同一品ヒットしなかった為、希少をうたいました。赤丸の箇所に小キズ、かかとの内張にスレ有りますが着用には問題ないと思います。

Danner ダナー アーリントンスリップ サイドゴアブーツ スリッポン27cm

付属品は箱、靴袋が純正品。写真のシューツリー

【バーウィック】ブラウン メンズ ブランド １回のみ使用 本革

(下箱綺麗ですが蓋箱の方は角に破け有ります)

オールデン ローファー 6 1/2 size(US) width B



クレマン チロリアンシューズ アーバンリサーチ別注 ブラック

クロケットの中で最もラインが美しい一足としてお勧め致します。

バス ローファー



SalvatoreFerragamo UG67489 黒 外羽根 プレーントゥ

※あくまでも中古としてご理解頂ける方のみご検討願います。気になる所有りましたらお気軽にコメント下さい。可能な限り対応します。

【ジンボ様専用】RAYMAR Letty 補強済 26cm/US8 ツリー付



BENIR ドレスシューズ 結婚式 ウエディング

カラー···ブラウン

パラブーツ ランス 紺 7.5 7h ネイビー フランス製 古着 USED 中古

履き口···紐なし

オールデン Alden 986 ローファー 6.5D 6 1/2

素材···本革

【kazu様専用】Tomo & Co レザーシューズ



GUCCI ウェブ＆インターロッキングG付き メンズ ローファー BTS

#コインローファー

FLORSHEIM IMPERIAL フローシャイム インペリアル コードバン

#ローファー

値下Edgware ダークブラウン8 1\2E Crockett & Jones

#クロケットジョーンズ

値下げ 新品未使用 マドラスモデロ ビジネスシューズ 本革シューズ

#Alden

新品 レッドウィング 8053 フォアマン オックスフォード 8.5D

#JOHNLOBB

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド クロケットアンドジョーンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

断捨離出品となります。着用5回程度、晴れの日のみ有名デパートにて8万円程度で購入と記憶、 ワンオーナーメルカリ内、他サイト色々と検索してみましたが同一品ヒットしなかった為、希少をうたいました。赤丸の箇所に小キズ、かかとの内張にスレ有りますが着用には問題ないと思います。付属品は箱、靴袋が純正品。写真のシューツリー(下箱綺麗ですが蓋箱の方は角に破け有ります)クロケットの中で最もラインが美しい一足としてお勧め致します。※あくまでも中古としてご理解頂ける方のみご検討願います。気になる所有りましたらお気軽にコメント下さい。可能な限り対応します。カラー···ブラウン履き口···紐なし素材···本革#コインローファー#ローファー#クロケットジョーンズ#Alden#JOHNLOBB

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド クロケットアンドジョーンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パラブーツ×BEAMS モカシンuチップ CORSICA MARINE 5.5ドリスヴァンノッテン メンズ ドレスシューズ 42 26.5cm ブラック☆美品☆クロケットアンドジョーンズ TOMORROWLAND別注regal original 27.0べニーニョの原点！フランチェスコベニーニョ|表記8|27cm|薄茶|k811Alden オールデン 24971 9D クロムエクセルTanker Oxビジネス ローファーパラブーツ × ユナイテッドアローズ シャンボード 黒 8お値下げ ドルチェ&ガッバーナ パイソン ドレス シューズ ビジネス メンズサントーニ ストレートチップ