（お得な特別割引価格） Nike Air Jordan 1 Mid "Yellow Toe Black" スニーカー

こちらは

Nike Air Jordan 1 Mid

"Yellow Toe Black"

になります。

状態→新品未使用

size→29㎝

付属品→なし

値引きは一切致しません。

返品またはキャンセルも不可になります。

上記をご理解の上ご購入して下さい。

この度スニーカーヘッズを辞める為

格安販売となっております。

購入後の返品交換はすり替え防止のため

致しておりませんのでご了承の上で

ご購入下さいますよう宜しくお願い致します。

他にも多数レアなスニーカーを

出品していますのでこの機会にご覧に

なって頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

こちらはNike Air Jordan 1 Mid "Yellow Toe Black"になります。状態→新品未使用size→29㎝付属品→なし 値引きは一切致しません。返品またはキャンセルも不可になります。上記をご理解の上ご購入して下さい。この度スニーカーヘッズを辞める為格安販売となっております。購入後の返品交換はすり替え防止のため致しておりませんのでご了承の上でご購入下さいますよう宜しくお願い致します。他にも多数レアなスニーカーを出品していますのでこの機会にご覧になって頂ければと思います。宜しくお願い致します。#AIRMAX#NIKE#adidas#AIRJODAN#AIRJODAN1#Supreme#offwhite#エアマックス#AIRMAX90#AIRMAX95#AIRMAX97#AJ1#スニーカー#29センチ#GSTARRAW#Dsquared2#イージーブースト#THETEN#fragment#チャンキーダンキー#ストレンジラブ#JODAN1MID#JODAN1ROYAL#オズウィーゴ#NOTFORRESALE#UNC#JODAN1LOW#COURTPURPLENIKE offwhite オフホワイトsoph ソフ ジョーダン1 ジョーダン3 ジョーダン4 ジョーダン5 ジョーダン6 ジョーダン7 ジョーダン11 JORDAN1 JORDAN3 JORDAN4JORDAN5JORDAN6JORDAN7JORDAN11 AIRMAX95 AIRMAX90 エアマックス90 エアマックス95 エアマックス97エアマックス1supreme シュプリーム fcrb ブリストル シャークパーカー モアテン モアアップテンポ yeezyboost350 イージーブースト350 ノースフェイス ポジット yeezy boost NMD ニューエラ newera fog fearofgod 424 チャンピオン vans バンズ bape ベイプシャークパーカー ギャルソン マスターマインド リーバイス Levi's

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

