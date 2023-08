【ついに再販開始！】 polo 90s by 総柄　チノショーツ　34 lauren ralph ショートパンツ

商品説明:90年代ポロバイラルフローレンの総柄チノショーツです。華やかな総柄ですが落ち着いたカラーリングなので合わせやすいです。

ウエストにはドローコードがついていてベルトなしでも着用できます。

ベルトループが付いているのでもちろんベルトもして着用いただけます。

ハイウエストで履けば膝上あたりの丈感です。

【コンディション】

こちらの商品は 【B】ランクです。

【SS】新品・未使用品

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良い中古品

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど

【JUNK】ジャンク品

できる限りないように努力していますが素人検品のため見落としがある場合があります。

あくまで古着であることをご理解の上ご購入を検討してください。

サイズ表記 :34

実寸

ウエスト44.5総丈53.5股上27股下27わたり37.5

他にも色々と出品しておりますのでよろしかったら以下のタグにてご覧ください。

#enjistocks

素材···コットン

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

