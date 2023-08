BURBERRY LONDON ウエストベルト付 ボタンワンピース

ご覧頂きありがとうございます。

当アカウントではレディースブランド服やブランドバッグ・小物を中心に販売しています。

“商品状態ランク”

→A

Sー未使用orほぼ新品同様の状態

Aー比較的程度の良い中古の状態

Bー目立たないが多少の傷や汚れのある状態

Cー大きな傷や汚れのある状態

“状態説明”

→中古ですが比較的良好な状態となります。

“サイズ”

着丈92/肩幅40/身幅48/袖丈49/裄丈

ウエスト/股上/股下/総丈/渡り幅/裾幅

全て実寸平置きでcm表記となります。

多少の誤差はご了承下さいませ。

花柄が可愛いワンピースです。



“素材”(%表記)

→画像にてご確認くださいませ。

“生産国”

→画像にてご確認くださいませ。

"購入元"

→大手ブランド買取店(鑑定済み)又はブランドオークション(鑑定済み)となります。

※︎基本的に土日を含まずに支払日から2-3日以内に発送可能です。

※︎出来る限り綺麗に梱包し発送させて頂きます。

※︎実際の色味と変わらないように撮影していますがお使いのPCやスマホ環境により若干変わってしまう場合がございます。

※あくまで一度人の手に渡った中古品となります。サイズ、イメージ違い、使用感が気になる方はご遠慮お願いします。

#LLAAL

※17

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BURBERRY LONDON ウエストベルト付 ボタンワンピース ご覧頂きありがとうございます。当アカウントではレディースブランド服やブランドバッグ・小物を中心に販売しています。 “商品状態ランク”→A Sー未使用orほぼ新品同様の状態Aー比較的程度の良い中古の状態Bー目立たないが多少の傷や汚れのある状態Cー大きな傷や汚れのある状態 “状態説明”→中古ですが比較的良好な状態となります。 “サイズ” 着丈92/肩幅40/身幅48/袖丈49/裄丈 ウエスト/股上/股下/総丈/渡り幅/裾幅 全て実寸平置きでcm表記となります。多少の誤差はご了承下さいませ。 “素材”(%表記)→画像にてご確認くださいませ。 “生産国”→画像にてご確認くださいませ。 "購入元"→大手ブランド買取店(鑑定済み)又はブランドオークション(鑑定済み)となります。 ※︎基本的に土日を含まずに支払日から2-3日以内に発送可能です。※︎出来る限り綺麗に梱包し発送させて頂きます。※︎実際の色味と変わらないように撮影していますがお使いのPCやスマホ環境により若干変わってしまう場合がございます。※あくまで一度人の手に渡った中古品となります。サイズ、イメージ違い、使用感が気になる方はご遠慮お願いします。 #LLAAL※17

