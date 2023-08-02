５５％以上節約 HANDCRAFTED TENNE MODERN オールインワン ロングワンピース

石田ゆり子さん愛用の人気アイテムです。
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2年程前に購入し、ワンシーズン気に入って着ていました。
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黒色、素材の特性上、アタリや色褪せ、白っぽいホコリ汚れがありますが、まだまだ可愛く着ていただけます。
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MARY QUANT♡総柄デイジープリント ワンピース ブラック
中古品ご理解のうえ、ご購入いただければと思います。
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商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|アーツアンドサイエンス
|商品の状態
|傷や汚れあり
Acka lace mermaid skirt
Salon by Chico限定販売 配色シースルータイトロングドレス
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商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|アーツアンドサイエンス
|商品の状態
|傷や汚れあり