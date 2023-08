♦︎ブランド♦︎

♦︎サイズ詳細♦︎

サイズ 38

寸法

平置きサイズ

着丈96cm

身幅(脇下)44cm

裾幅 57㎝

袖丈 27㎝

袖幅 11.5㌢

※素人の採寸ですので若干の誤か差はご了承ください。

♦︎カラー♦︎

ブラック

♦︎素材♦︎

10枚目の素材タグをご確認下さい。

◆状態♦︎

使用感のとても少ない極美品です。

特記するような汚れやダメージはなく状態かなり良いです。

これから末長くお使い頂けます♪

◆配送について♦︎

簡易梱包にて1〜2日程度で発送致します。

仕事の都合上で遅れる場合がありますのでご了承下さい。

梱包は丁寧に対応いたします(o^^o)

♦︎取引時の注意点♦︎

古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。

その他何か気になる事がございましたらお気軽にコメントしてください⭐️⭐️

♦︎ブランド♦︎EPOCA ♦︎サイズ詳細♦︎サイズ 38寸法 平置きサイズ 着丈96cm身幅(脇下)44cm裾幅 57㎝袖丈 27㎝袖幅 11.5㌢※素人の採寸ですので若干の誤か差はご了承ください。♦︎カラー♦︎ブラック♦︎素材♦︎10枚目の素材タグをご確認下さい。◆状態♦︎使用感のとても少ない極美品です。特記するような汚れやダメージはなく状態かなり良いです。これから末長くお使い頂けます♪◆配送について♦︎簡易梱包にて1〜2日程度で発送致します。仕事の都合上で遅れる場合がありますのでご了承下さい。梱包は丁寧に対応いたします(o^^o)♦︎取引時の注意点♦︎古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。その他何か気になる事がございましたらお気軽にコメントしてください⭐️⭐️

