King & Prince SWEETGARDEN

平野紫耀ちょっこりさん

新品 正規品になります

平野紫耀 ちょっこりさん

===========

<商品詳細>

ちょっこりさん:新品未開封

===========

2018年のSWEETGARDEN にて予約購入し、

新品のまま暗所にて保管しておりました⭐︎

素人保管になりますのでご理解のある方のみご購入をお願い致します。

気持ちの良いお取引を心掛けております。

よろしくお願いいたします。

☆即購入可

☆まとめ買い対応可(先にご連絡下さい)

<配送について>

ご注文いただいてからの梱包・配送になりますので、1週間程度お時間をいただく場合がございます。ご理解いただける方のみのご購入をお願い致します。

♛--------☆--------♕

他にも多数グッズを販売しております。

まとめ買いをしたい方はご連絡ください。

♔--------★--------♚

#kingandprince #キンプリ

#平野紫耀 #永瀬廉 #髙橋海人

#岸優太 #神宮寺勇太 #岩橋玄樹

人気グループ···King & Prince

ジャンル···ジャニーズ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

King & Prince SWEETGARDEN 平野紫耀ちょっこりさん新品 正規品になります平野紫耀 ちょっこりさん===========<商品詳細>ちょっこりさん:新品未開封===========2018年のSWEETGARDEN にて予約購入し、新品のまま暗所にて保管しておりました⭐︎素人保管になりますのでご理解のある方のみご購入をお願い致します。気持ちの良いお取引を心掛けております。よろしくお願いいたします。☆即購入可☆まとめ買い対応可(先にご連絡下さい)<配送について>ご注文いただいてからの梱包・配送になりますので、1週間程度お時間をいただく場合がございます。ご理解いただける方のみのご購入をお願い致します。♛--------☆--------♕他にも多数グッズを販売しております。まとめ買いをしたい方はご連絡ください。♔--------★--------♚#kingandprince #キンプリ #平野紫耀 #永瀬廉 #髙橋海人 #岸優太 #神宮寺勇太 #岩橋玄樹 人気グループ···King & Princeジャンル···ジャニーズ

