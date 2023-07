空き箱缶 ポケモン チョコレート チョコセットMの空き箱缶

2023年限定 デザイン缶 松風屋 MATSUKAZEYA

ポケットモンスター

Empty Box Can pocket monster pokemon

2023 Limited Design Cans MATSUKAZEYA

販売が終了したと思われる、2023年限定 デザイン缶 ポケモン チョコレート チョコセットMの空き箱缶です。

※中に入っていたチョコレートや、中の包み紙などはありません。

他にも様々なものを出品しておりますので、よろしければご覧ください。

送料込み

<Condition>

全体的に状態は良いと思いますが、

経年の多少のスレ、キズがございます。

状態は画像でご確認ください

そのため新品同様の品質を求める方や、神経質な方は購入をお控え下さい。

お値下げはご容赦ください。

■サイズ

縦:約12.8cm

横:約18.3cm

高さ:約3cm

重量:約131g

材質:スチール

■商品の補足

たくさんのポケモンたちが描かれた、2023年だけのパッケージデザインです。

かわいいデザインの缶は、子どものおもちゃや、シール、小物入れとしても使えます。

たくさんのポケモンをちりばめたデザインの缶

缶のフタにはもちろん、側面や底面にもポケモンが可愛くデザインされているからどんなポケモンがいるか探したくなっちゃう!

にっこり笑顔のピカチュウや、モンスターボールなど、ポケモンファンにはたまらないデザイン缶です。

ーー

配送時に商品が傷つかないよう、衝撃対策、水濡れ対策をして発送します。

梱包材はリサイクル材を使用する場合がございます。

他にも様々なものを出品しておりますので、よろしければご覧ください。

キャラクター...その他

グッズ種類...その他

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

