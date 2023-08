未使用品です。

old stussy イージーパンツ

1度だけ試着して腰のサイズが合わなかったのでお譲りします。

NO PATIENCE PANTS ノーペイシエンス パンツ APE

取扱説明書はありません。

peaceminusone ワークパンツ



iasof / separate nylon pants -white-

サイズ 2L

【新品】RICK OWENS DRKSHDW MASTODON CUT カーゴ

ウエスト 85~95㎝

【新品未使用】リック オウエンス ダークシャドウ クロップドパンツ XS 黒

股下 76㎝

MB M47カーゴスラックス

重量 約1,030g

NIKE ACG Smith Summit PANT ACG ナイキ カーゴ

素材 表地 ポリエステル90%、綿10%

m-51オーバーパンツ CONMAR Zipper

裏地 ポリエステル100%

BAL CORDUROY VELCRO WORK PANT

防護材 ポリエステル40%、

チェンソー防護パンツ2L1枚

ナイロン40%

askyurself パンツ nubian sugata LHP GR8

ポリエチレン20%

ネペンテス カバーオールカーゴパンツ



***専用です*** イギリス軍ファティーグとアメリカ軍 M-65 レプリカ

パッケージの表記を下記に書き写します。

【新品M】スペーストライブSPACE TRIBE7ポケットパイピングフレアパンツ



99%is ゴブチャンパンツ 激レア 限定価格!!

共立純正防護パンツActive Gear KPP

KMRii(ケムリ)ブラックカーゴパンツ Mサイズ

軽量・ストレッチ性・通気性

Supreme GORE-TEX Pant

三拍子揃った防護パンツ

sacai x WTAPS Mill Trouser 02 Pants

■膝部分の立体裁断×ストレッチ生地で屈伸しやすい形状に

97年製 US ARMY BLACK 357 BDU パンツ M-S 希少 黒

■ベンチレーション生地「メッシュラスパー」採用で当社従来品比3.5倍のこれまでにない涼しさ

未開封 フェールラーベン トラベラー トラウザーズ

■視認性が高いレスキューオレンジを採用

yohji yamamoto スカルローズ バルーンパンツ

■軽さと動きやすさを追求

HAMCUS PADDED CONVERTIBLE PANTS

20m/s PROTECTION>>

60s70s ビンテージ フランス軍 M-64 カーゴパンツ 76C

Class1

stussy リラックスフィット リップストップ カーゴパ カーキンツ

日本産業規格/JIS T8125-2 2009適合

マーカ marka 23ss

チェーン速度20m/s

【新品未使用】KAPITAL キャピタル コーデュロイシモキタテーパードパンツ



ポストオーバーオールズ PostOverAlls ササフラス

●ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

90s POLO SPORT サイドジップ ナイロンハーフパンツ Y2K

防護パンツは怪我をしない、怪我の程度を軽くする事を100%保証するものではありません。

supreme north face belted cargo パンツ

防護材が破損、もしくは使用限度目安を超えると防護機能が著しく低下しますので、速やかに新品と交換してください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

未使用品です。1度だけ試着して腰のサイズが合わなかったのでお譲りします。取扱説明書はありません。サイズ 2Lウエスト 85~95㎝股下 76㎝重量 約1,030g素材 表地 ポリエステル90%、綿10% 裏地 ポリエステル100% 防護材 ポリエステル40%、 ナイロン40% ポリエチレン20%パッケージの表記を下記に書き写します。共立純正防護パンツActive Gear KPP軽量・ストレッチ性・通気性 三拍子揃った防護パンツ■膝部分の立体裁断×ストレッチ生地で屈伸しやすい形状に■ベンチレーション生地「メッシュラスパー」採用で当社従来品比3.5倍のこれまでにない涼しさ■視認性が高いレスキューオレンジを採用■軽さと動きやすさを追求20m/s PROTECTION>>Class1日本産業規格/JIS T8125-2 2009適合チェーン速度20m/s ●ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。防護パンツは怪我をしない、怪我の程度を軽くする事を100%保証するものではありません。防護材が破損、もしくは使用限度目安を超えると防護機能が著しく低下しますので、速やかに新品と交換してください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

ポロ ラルフローレン ナイロンパンツ ネイビー S 未使用Stone island supreme カーゴパンツ ストーンアイランド【定番】 【特価】Ground Y グラウンドワイ ミリタリーカーゴ パンツ定価6万TEN-C cargo pants khaki 48アメリカ軍 90s スノーパンツ スノーカモパンツ 白パンミリタリー MRバーンストーマ S カジュアル パンツ カーキ 緑 ベルト 大人 オシャレ