注目ブランド シャネル　Chanel ヴィンテージ　ココマーク　パール　ゴールド　ピアス ピアス(両耳用)

レア シャネル Chanel ヴィンテージ パール ココマーク ゴールド ピアス

【サイズ】写真にてご確認ください

【カラー】ゴールド

【状態】刻印ありません

【付属品】ありません

【コメント】シャネルココマークパールピアスです。こちらのピアスは、シャネルのパールに真ん中はココマークがデザインされ、シックでオシャレです。ポストの部分は若干ゆるいところで格安出品とさせていただきます。デザインヴィンテージものと素人の自宅保管で多少のくすみ等はございますので、気になる方のご購入はご遠慮ください。

◎シャネルのヴィンテージものはこれから増えない希少価値があり、将来的には値上がりすることが多いと言われていますので、お好きな方はぜひです。

※ 鑑定済み商品ですので、どうぞご安心してお買い求めください。何かご不明点がございましたら、購入前にコメントお願いいたします。写真追加も遠慮なく言ってください。

※消毒し、プチプチで包んでメルカリ便で発送します。

※真贋には問題ないと認識しており、万が一贋物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心ください。

★ 「ATM・コンビニ払い」は落札後24時間以内にお支払いの場合のみ、取引させていただきます。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

シャネル ココマーク メタル ラウンド ピアス シルバー



商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

