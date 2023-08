入荷中 Tiger Onitsuka CALIFORNIA （TH3Y3N） 78 スニーカー

オニツカタイガー Onitsuka Tiger California 78(黄/赤)

カラー···レッド

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···ナイロン

柄・デザイン···その他

限定!Onitsuka Tiger CALIFORNIA 78 (TH3Y3N)になります。

ナイロン×レザー。カラー・オレンジ×レッド。35周年記念モデルです。

配色・フォルム良く存在感あってかっこいいです。

お探しの方、写真を見て気に入ってくれた方はこの機会に是非ご検討ください。

ユーズド(中古)なのでシワ・キズ・汚れ等の使用感あります。

まだまだ問題なく履けます。気にせずガンガン履く方おすすめ!

箱は付属しません。

#hyuma

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド オニツカタイガー 商品の状態 やや傷や汚れあり

