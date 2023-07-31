カタログギフトも！ サプールSAPEur 浜ちゃんTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···POWER BLUE

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袖丈···半袖

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柄・デザイン···ダウンタウン浜田

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ネック···Uネック

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季節感···春、夏

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これからの暑い季節にどうですか！！

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紙袋からは出して中身を確認しましたが、ビニール袋からは出してないです！

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素人保管になりますので神経質な方はご遠慮ください。

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#SAPEur

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#サプール

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#ダウンタウン

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METALLICA メタリカツアーT バンドT 80s

#supreme

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

カラー···POWER BLUE袖丈···半袖柄・デザイン···ダウンタウン浜田ネック···Uネック季節感···春、夏これからの暑い季節にどうですか！！紙袋からは出して中身を確認しましたが、ビニール袋からは出してないです！素人保管になりますので神経質な方はご遠慮ください。#SAPEur#サプール#ダウンタウン#浜田雅功#supreme

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