カタログギフトも！ サプールSAPEur 浜ちゃんTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···POWER BLUE
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袖丈···半袖
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柄・デザイン···ダウンタウン浜田
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ネック···Uネック
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季節感···春、夏
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これからの暑い季節にどうですか！！
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紙袋からは出して中身を確認しましたが、ビニール袋からは出してないです！
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素人保管になりますので神経質な方はご遠慮ください。
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カラー···POWER BLUE袖丈···半袖柄・デザイン···ダウンタウン浜田ネック···Uネック季節感···春、夏これからの暑い季節にどうですか！！紙袋からは出して中身を確認しましたが、ビニール袋からは出してないです！素人保管になりますので神経質な方はご遠慮ください。#SAPEur#サプール#ダウンタウン#浜田雅功#supreme