最高級 希少 90s フレイミングリップス ヨシミバトルズザピンクロボッツ ROCKT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

邪悪なロボットと対決する空手の黒帯を持つ女の子Yoshimi☆The Flaming LipsYoshimi Battles The Pink Robotsの珍しいレディースベースのTシャツ流石のアートワークです。プリントのデザインが秀逸で中古で余り見かけないものになります。当方、普段Mサイズでフィットするカタチで着られます。細身のSサイズ着れる男性でもいけそうなストレッチ感強めのベースです。ジャケットのインナーやサロペットなど合わせる時にはあまり大きくないTシャツのほうが可愛いです。カラフルなプリントなのでチラ見せでも目立ちます。バックはネック部分にロゴ入りで後ろ姿も抜かりありません。なかなか出回らないお品です。大切に保管しており、着用は数回の美品です。古着やヴィンテージに御理解頂ける方に。オルタナティブ インディーズ エレクトロニクス ダンスミュージックネオアコ ギターポップ パワーポップ アノラックアズテックカメラ the trashcansinatras オレンジジュース Haircut 100 XTC The Lightning Seeds killrs シガーロス circle jerks、サークルジャークス、fugazi、フガジ、ワナディーズ、teenage fanclub、ティーンエイジファンクラブ、フレイミングリップス、weezer、ウィーザー、bjork、ビョーク sonic youth、ソニックユース、dinosaur jr、ダイナソージュニア、rage against the machine、レイジアゲインストザマシーン、nine inch nails、ナインインチネイルズ、nirvana、ニルヴァーナ音楽と古着好きな方へオススメです。#スラハピのバンドt一覧袖丈...半袖柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

