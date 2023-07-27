【送料0円】 新型 GAURA walk メタリックブラック（ポータブル水素水生成ボトル） その他

【商品は未開封の状態でお届けします。】
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【未開封のため、本体の写真がありません。ご了承くださいませ。】
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【主な仕様】
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・容量:380ml
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・耐久温度:0~80℃
【美品】電動式人工咽頭 アンプリコード MOD.95S
・使用する水質等:水素水/水道水、ミネラルウォーター、ろ過水、RO水、水素ガス/ミネラルウォーター、精製水
新古品 滝風 イオンメディック イオン発生器
・運転モード:5分モード/クリーニングモード/吸入モード
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【内容】
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・製品本体
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・USB AC/DCアダプタ
【りか様専用】SMOOTHSKIN PUREFITBLK
・USBパワーケーブル
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・塩素除去カートリッジ
新品未使用 BaByliss ベビレス プロ バリカン FX787 ブースト
・吸入用キャップ
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・吸入用カニューラ
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・取扱説明書
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〈お願い〉
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未開封のままお届けいたしますので、商品の不具合等につきましては、メーカーへ直接お問合せください。
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修理など商品の保証について、当方では対応できません。ご納得くださいます方のご購入を希望しています。m(_ _)m
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