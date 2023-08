国内外の人気！ MM6 メゾンマルジェラ　エムエムシックス　シューズ　スニーカー　レディース スニーカー

〇Brand

MM6 Maison Margiela

エムエムシックスメゾンマルジェラ

○商品名やデザイン

縄×レザー素材

スペイン製

春夏の足元のアクセントにちょうど良いシューズになります

箱、保存袋付

〇カラー

シルバー

〇実寸サイズ

37(23.5cm)

○コンディション

USED

使用感ありますがまだまだ問題なくお使い頂けます

○検索用

春夏

レディース

ローカットスニーカー

スパドリー

即購入大歓迎!

他にもブランド品やデザインの良い物出品中です。宜しければご覧下さい^^

#東京古着日和

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

